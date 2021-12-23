孫慧雪搞Channel唔容易　蝦頭想同李靚蕾連成一線

藝人孫慧雪、楊詩敏（蝦頭）、KB、黃丹儀日前為網上平台慶祝節目成功，開了祝捷會及預祝聖誕派對。平台最近喜獲「2021年度十大人氣創作者」第3位及「十大熱門創作者」第9位兩個獎項，其中兩大王牌節目《Music Panda》和《絲打圍爐》，總點擊率已高達1,500萬。當日因為另外兩位主持人關心妍及連詩雅有工作在身未能出席，故他們4人特意做了兩個人形板，齊齊影祝捷大合照。而適逢蝦頭生日，大家更送上驚喜生日蛋糕，現場工作人員又送上「美人魚」裝，寓意祝蝦頭早日遇上心儀的「漁夫」，釣得這條「美人魚」！

蝦頭表示這個大家庭令她玩得十分開心，很有團結感，尤其是跟連詩雅合作的《絲打圍爐》，講到他們剛播出一集《如何降伏一日要七次的大食男友》引發網上極大討論，蝦頭笑言網民反應非常熱烈，令他們很開心：「呢個節目一早已經設定冇底線，咩都傾得、咩都探討。（最近有咩更激話題想做？）你問我，作為絲打，最近真心想同蕾神（李靚蕾）連線，了解一吓佢嘅故事。」孫慧雪就表示：「真心覺得搞channel唔係一件容易嘅事，要靠大家努力，齊心先事成，所以慶功嗰日大家台前幕後都玩得好開心，畀心機得到成果原來係咁高興，未來我哋都會繼續努力，會諗多啲新嘢一齊拍。」