【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月廿一丙午水破日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：拆卸、理髮、掃舍

忌：作灶、嫁娶、移居

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

自律性強，能有效管理時間，做事有條不紊。

金牛座

管好分內事，不宜多管閒事，以免招人話柄。

雙子座

行事作風不宜太高調，今天宜少說話多做事。

巨蟹座

事業上不乏新機遇，對未來發展充滿期待。

獅子座

財運上升，投資前做好風險評估，有望獲利。

處女座

受負面情緒困擾，荷包縮水速度超出你想像。

天秤座

春風滿面，佩戴綠松石飾物有助聚財保平安。

天蠍座

情緒起伏大，易影響健康，宜保持心境開朗。

人馬座

遇上感情問題要保持冷靜，切忌意氣用事。

山羊座

要珍惜另一半的付出，以免加深對方的怨氣。

水瓶座

改善工作環境可振奮士氣，橙黃色助開運。

雙魚座

貴人給事業帶來極大支持，不妨主動求助。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）鼠 運勢差

鼠

是日沖煞，工作運下滑，下午運勢更差。

牛

心情欠佳，做事缺乏耐性，易與人爭執。

虎

生活稱心，但不能放緃，以免賠上健康。

兔

運勢低迷，容易犯錯，破財指數非常高。

龍

財運上升，投資易獲利，但要見好就收。

蛇

好運相伴，工作得心應手，有望出頭。

馬

有不少煩人的問題，千萬不能掉以輕心。

羊

桃花運超旺，單身者容易遇到有緣人。

猴

耐心應對工作，不要對現狀感到悲觀。

雞

愛情運不錯，單身者多曝光，易有艷遇。

狗

貴人運強，外出洽談公事，可水到渠成。

豬

運勢不過不失，進行大額投資務必謹慎。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

十天干日元虎年運程（一）

新的一年快到了，相信大家都很關心自己在來年的運勢如何，有一點命理基礎的朋友都會知道十天干日元與十二生肖運程不同。

十天干日元來自八字濃縮版，而生肖運程一早就被淘汰了。奈何，一般人只知道自己的生肖，不知道自己屬於甚麼日元。還好目前科技發達，只要下載一個八字排盤的App，輸入自己出生的年月日就可以知道了，沒有時辰也可以查出自己所屬的日元。

十天干日元分別是：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

2022年是壬寅虎年，壬屬陽水，寅屬於陽木。我會先說說甲木日元的運程，之後再說其他日元，建議讀者朋友保存起來。

甲木日元的運程：今年宗教星入命，對於神秘學特別有緣，尤其是生於夏季和秋季的朋友。今年的貴人運也不錯，對於在職者，有利工作的穩定性。對於從商的朋友，這年的財運不是很理想，如有擴張計劃，先擱置一下吧。出生於春季和冬季的朋友，此年的健康運並不理想，尤其是脾胃和心臟方面的疾病，要多預防一下。

運勢比較理想的月份是在新曆4月份到8月7日。2022年的計劃，盡量在這幾個月完成。

運勢比較低迷的月份是在新曆8月8日後到11月6日。破財、健康運下滑、是非等等，都有機會出現，一切以守、以慢應付之。