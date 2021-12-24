大熱視帝后發功︱譚俊彥加「魷」造勢　林夏薇「開壇」拉票

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於下月2日舉行，分別成為視帝及視后大熱的譚俊彥與林夏薇均首度打入最後5強，隨住頒獎禮日子逼近，被睇高一線的他們當然不容有失，日前兵分兩路「出巡」拉票，前者到街市「出口術」，獲檔主及街坊「送票」，薇薇則到旗下點心店「開壇」，一個華麗轉身便獲粉絲無限支持， 紛紛表示已投她一票，認真有計！

今年對譚俊彥（Shaun）來說絕對是豐收年，有幾套劇集出街，更踩過界於煮食節目大顯身手，於孭飛劇集《換命真相》播出時，適逢與熱爆全城的韓劇《魷魚遊戲》主角「456」李政宰撞樣，韓星光環「助攻」下，人氣隨即暴升，結果憑《換》劇輕鬆入圍今屆頒獎禮，還起雙飛打入「最佳男主角」及「最受歡迎電視男角色」最後5強，當中視帝獎項對手全是勁敵，但Shaun仍被視為大熱人選。入行21年的他有感今年與獎項最接近，故不敢怠慢，趁頒獎禮轉入直路之時，把握機會進行拉票。

向來與太太有影皆雙的Shaun，日前中午時分被發現拖住太太接大女放學，當女兒蹦蹦跳落車時，他即化身「阿四」為女兒孭書包，女兒更變身樹熊寶寶跳上他身上。一行三人到達住所街口，他便把女兒交由太太帶上樓，接着便揸車單拖到街市買餸。

贏得支持逐一謝票

甫到街市，Shaun即一支箭走到鮮魚檔，身為「廚神」的他熟練地徒手於魚缸揀魚，接着又走去揀魷魚，見他逐隻魷魚拎起檢查新鮮度，老闆也不停與他吹水，之後Shaun又走去買三文魚、蔬菜及生果等。雖然行色匆匆兼戴上口罩，但仍被市民認出，Shaun也有與他們打招呼及閒聊，有市民更表示已投他一票，Shaun即逐一感謝，並表示會盡力加油。本報昨日致電給Shaun，他笑說：「平時我都會去呢個街市買餸，啲街坊同店主見慣見熟，佢哋都有同我講有投我一票，我已經好開心。」

入行17年的林夏薇今年兩套主演劇集《七公主》及《逆天奇案》均口碑不俗，分別打入「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」5強，當中《七》劇更是背部全裸，乃從演以來尺度最大挑戰，該幕播出時更衝擊網民視覺，再加上角色情緒起伏大，演技漸趨成熟，被喻為爭視后的大熱之作。

忙於拍攝新劇《法言人》的她日前現身深水埗開工，趁放飯時間到旗下點心店巡舖，期間被粉絲捕獲，該粉絲更興奮得秒速開手機直播，與身在外地的粉絲朋友一睹偶像真身，薇薇也相當識做，頓時轉普通話Tone與外地粉絲談近況，粉絲們紛紛表示已投票，氹得伊人開心不已。

爭獎「未識緊張住」

與外地粉絲閒聊完，薇薇便與在場粉絲簽名兼合照，其他街坊食客見狀也紛紛加入，令現場頓時變成粉絲聚會般，後來連店舖職員也怕醜地上前詢問可否與老闆娘合照，薇薇也照單全收，盡顯親民一面。開完小型簽名會，薇薇與職員了解過店舖進度後，才與助手坐低歎一盅兩件，歎足半個鐘才離開。

薇薇昨日（22日）受訪時笑指並非專程到場拉票，她說：「啲粉絲好錫我嘅，唔使我講佢哋都已經投咗票，好多謝佢哋，其實平日我會去吓啲舖頭，粉絲好多時去撞我，仲會擺低禮物。（依家心情緊張未？）好在呢排全神貫注開緊劇，冇咩時間畀我分到心，所以未識緊張住。」