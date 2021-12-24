湯漢斯嚴選3部最喜愛作品 《阿甘正傳》入唔入圍？

奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）入行至今已超過40年，拍過唔少傑出的作品。其中他先後憑《費城故事》（Philadelphia）以及《阿甘正傳》（Forrest Gump）先後兩度奪奧斯卡金像獎最佳男主角。最近湯受訪嚴選自己從影以來3部最喜愛的電影。

湯表示最喜愛的定義是以拍攝過程是否愉快作為準則，他表示第一套最喜愛的電影就是1992年的棒球片《驕陽歲月》（A League of Their Own），他說：「我喺印第安那州Evansville拍攝時整個夏季都喺度打棒球，我接球、食下熱狗。過得好開心！我啲仔女亦有喺度陪我，住喺粟米田正中嘅大屋內。一個好正嘅夏季，我成家人至今仍然會講起呢次拍戲經驗。」

而第二部令湯享受拍攝過程就是2000年的《劫後重生》（Cast Away），原來拍攝此片的過程就如影片劇情一樣驚險刺激！他說：「我哋製作呢部電影時進行大膽嘅冒險，我意思係我哋出去大洋中，試圖拍攝一啲鏡頭。我哋去斐濟兩個唔同嘅地方拍攝，每日、每晚去冒險。」由於他們拍攝的島嶼Monuriki沒有電力供應，所以他們每日要入黑前拍攝。

至於第三部就是他於2012年主演的《雲圖》（Cloud Atlas），影片在歐洲多個地方包括德國柏林、西班牙馬略卡島以及德國德累斯頓市拍攝，他表示最喜歡在歷史悠久的地方開工。