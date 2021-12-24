冬日必食暖身煲仔美饌

【特約報道】踏入12月寒冬又寒流，寒到入心，這個時候最好大擦可以驅寒暖胃的煲仔菜，食完由心暖到全身，東園就推出時令羊腩煲及煲仔飯，讓老饕食完踢走寒冷又讓味蕾大滿足。

滋補健脾羊腩煲

羊腩的蛋白質可以說排名第一，肉質鮮嫩身體比較容易吸收，又有補肝明目之效，和家人一起吃一道熱辣辣羊腩煲，滋補防寒又健脾，對身體好處多多。

地道傳統煲仔飯

冬日大家愛吃香噴噴又熱辣辣煲仔飯，好似東園推出的臘味煲仔飯，選用臘味配以巧手煲煮的米飯，油分滲入米飯內，加點豉油來吃，是地道傳統好滋味。

其他推介

食府還有多款巧手菜，包括「帝皇片皮烤鴨」、香燒乳鴿、自家製葱油雞等，好似選用上等填鴨精心製作的「帝皇片皮烤鴨」，，以祖傳秘製蜜糖上皮再烤製而成，皮脆肉嫩，令人回味無窮，故自推出30多年備受食客喜愛，更成為食府必食名物。而招牌菜之一的自家製葱油雞更不可錯過，選用新鮮清遠雞炮製，葱香又肉質嫩滑多汁，送飯一流。現凡惠顧晚飯，2至4人送即叫即燒乳鴿一隻，或叉燒皇（例）、6位以上則送兩隻燒乳鴿（數量有限，送完即止）。此外，食府還可是不少準新人的婚宴首選，事關可同時延開55席，加上位處灣仔就腳處，交通便捷。

Shop Info.

東園酒家宴會廳

地址：灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地下及1樓（港鐵灣仔站B1出口）

查詢電話：2833 6116