周國賢開騷提早與Fans賀聖誕

歌手周國賢（Endy）日前（22日）神秘喺演藝學院開咗場音樂會「The shadow of the Lost Boy」，但因為得500個座位有限，所以冇公開發售門票，只係隨機抽選Fans參加聚會，Endy笑言︰「今次音樂會其實係本住『開聖誕Party』嘅心態去舉行，我腦海中嘅畫面係同熟悉嘅老朋友點着柴火說心事咁，我估大家搞Party都唔會大排筵席掛，所以就舉行咗個『自私Show』，哈哈！」音樂會以秘密部屋做主題，細房入面布置咗唔同玩具，再以黑影配合光影效果，製造神秘又聖誕溫馨嘅舞台感覺。而今次每位Fans都需要自備一份禮物交換，Endy亦準備咗一份神秘禮物，當佢抽到Fans嘅禮物係棵BB仙人掌，佢搞笑話︰「原來係吉吉！」

Endy全晚都選擇唱創作畀其他歌手朋友嘅歌曲、同一啲平時好少表演嘅歌曲，當然亦都有唱新歌《身後身》同《塵世美》，然後又有同Fans一齊大合唱名曲《目黑》，而問到Endy來年嘅願望，佢就話識佢嘅人都知佢個性格都係比較順其自然，行開「佛系」路線︰「對自己嘅工作冇咁多目標，反而喺日常生活中，我希望自己可以似今次呢個Show一樣，隨性點、寫多點自私嘅歌，滿足咗自己先！最緊要自己開心！咁先有力量創作出令大家開心同感動嘅音樂。」