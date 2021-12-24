湯駿業同王菲撞歌名　佢咁解釋

舞台劇演員湯駿業（Ahdee）12年前推出過5張專輯，依家重回歌手身份，親自作曲填詞主唱新歌《如風》，佢話：「係想提醒自己同大家，要對事物保持敏感度，特別喺呢個混亂，同時又變得咁快嘅時刻，當遇到同你有共鳴、了解你，又願意喺你身邊人嘅人，實在要好好珍惜。有呢啲Soulmate（靈魂伴侶）喺身邊，咩都唔使怕。」

至於佢同樂壇天后王菲撞歌名嗰首歌，佢就話想表達嘅訊息有啲唔同：「王菲個版本都係講人生，我嗰個版本係講珍惜當下好重要，好似拍緊戲時，好多情緒抒發唔同，到尾返屋企時，就要搵一個人同佢去講，咁我就好似嘔咗啲汚糟嘢出嚟會瞓得好啲，但有啲嘢唔可以直接同人講，就透過音樂講出嚟，講完就會舒服啲。」

《全民造星IV》嘅Sica有份參演Ahdee嘅舞台劇，Ahdee話睇中Sica嘅原因係：「覺得佢好啱做嗰個女喪屍角色，有趣係佢喺《造星》度被人Foul咗，但得到嘅注目反而更多，我覺得佢好有潛質，望落去嬌滴滴，同我想像中嘅女圑好唔同，佢畀我感覺係好可愛嘅日本應援圑女圑，因為佢跳應援圑啲舞時好瘋狂，好熱血。」而Ahdee喺咁多《全民造星IV》參賽者中最睇好Marf，覺得呢個女好有型、平均值好高。