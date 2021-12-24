【特約報道】天氣變冷，易引發耳鳴聽力變差。

耳鳴是一種自覺症狀，患者自覺耳內有聲響。西醫對耳鳴的成因是很多種解說，例如與大腦聽覺皮質的異常活躍有關等；而中醫則認為耳鳴有虛實之分。實證耳鳴特徵是耳鳴聲音響亮、聲響多而不停、多發於青壯年人士、患者多有飲酒史、平時多痰、飲食不節制，往往由於風熱、濕濁、痰濁、肝膽火旺、心火上炎、氣滯血瘀等引發。虛證耳鳴特徵是耳鳴聲音較靜、鳴聲斷斷續續、多發於中年人士、患者多伴有腰膝痠痛，則由於肝腎氣血不足、營血虛損、氣血兩虧等誘發。踏入冬天變冷，寒邪入侵，當身體正氣不足，外感風邪入侵，損傷肝、腎臟腑，引起肝血不足、腎氣虛弱，便易引發耳鳴的發作。中老年人體質較虛弱，冬季更會加重耳鳴症狀。

要紓緩耳鳴，就要靠平日的保養，老生常談就是充足睡眠、健康飲食、適量運動、保持身體溫暖，還要維持情緒穩定，特別不要經常發怒或驚恐，以免「怒傷肝、恐傷腎」。此外亦可以配合耳穴按摩，無論長短虛實耳鳴也適用。

耳朵上可找到與人體各個臟器和身體各部位相對應的代表區，即耳穴。耳穴有規律地分布在耳朵上，它們的順序就好比一個在子宮內倒置的胎兒，對這些耳穴施加一定的刺激，有效治療相應的軀體或內臟的疾病。要紓緩耳鳴，可以針對按摩外耳穴、內耳穴和耳鳴溝，大家可自行網上搜尋穴位位置。可早午晚各按3至5分鐘，以指尖或指甲對準穴位按摩，按至有痛感，透過刺激穴位，有效疏通經絡、促使內耳氣血流通，以助紓緩症狀。

耳穴的按摩方法除了用手指按壓，還包括針刺、壓豆法、貼磁法、埋針法、放血法、灸法、梅花針法等，其中以壓豆法及貼磁法最廣為接受，效果理想而且非常安全，但採用以上方式最好還是尋求專業中醫師的幫助，始終耳朵的穴位多不勝數，必須要準確按中才有療效。

小小耳朵有過百個穴位，連接身體各個部位，適當的耳穴按摩，有效緩解耳鳴，更能養生強身。

【健兒安耳穴療法】

專業中醫師透過望聞問切，掌握你內在體質狀況，透過刺激耳朵上的穴道，幫助調理內在，改善「氣、血、陰、陽」，從而強身健體，養出好氣色。

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{註冊中醫師駐診｝

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。