唔戴安全帶企30呎高塔　張敬軒自爆搵「遮遮」脫毛

歌手張敬軒（軒仔）的跨年18場紅館騷《The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》，昨晚（23日）開騷，製作不惜公本，除邀請5位編舞師和31位Dancers外，50米長舞台採用全實木打造，以軒仔魔星嶺舊居地板概念設計，高低起跌升降，代表大家的人生一樣，面對着不同的困難和挑戰，他想藉着音樂治愈大家及帶來感動。

軒仔透露為穿上身上黑色開胸無袖歌衫要脫腋毛，語畢換來全場掌聲，他一臉疑惑說：「剃毛都有掌聲，真係不得了。」爆出為「皇上」脫毛的神聖任務，正是家傭「遮遮」，他說：「佢好Perfect，問我：『Sir, are you hurt?』我話『I feel good.』」笑言以為年過40歲新陳代謝慢，其後自行補剃致刮損，唱得起勁時有「乸住」感。軒仔多謝兩位女神周秀娜（娜姐）和七仙羽來捧場，卻認錯郭奕芯是娜姐，此時有人大叫他娶七師傅，軒仔發揮搞笑作風：「邊個叫我娶佢，防疫規例唔可以隨便結婚，下世我投胎都做你老公，大吉利是！」不過七師傅就做出OK手勢。有男觀眾帶了自製軒仔肖像相架揮動，軒仔看到即指着相架：「呢區唔好揸張相，收起佢，化埋佢。」點知男觀眾再拿出另一個自製紙板早餐麵包，軒仔稱遠看似西營盤紙紮舖賣的祭品。軒仔自稱樂壇頒獎禮的「中青年唯一代表」，並借用姜濤說話「用作品說話」為自己拉票，表示要送歌給所有替太太買飛的老公們，然後唱出《俏郎君》。

軒仔自從成功攀爬246米高的避雷針塔拍攝演唱會海報後不再畏高，演唱會上有兩個「高」挑戰，先沒有安全帶站在30呎高塔，後坐上小型纜車吊上紅館山頂繞場一周，觀眾反應熱血，陪着軒仔一齊唱《櫻花樹下》《酷愛》和《餘震》。他感謝與他一路同行沒有變心的鐵粉，才成就18場演唱會，感慨說：「對香港城市有好深刻感情，好多感恩和虧欠。」然後唱出《笑忘書》時，把歌詞特別改成「香港」，最後，他又將兩首耳熟能長的超市歌重新改寫貼地歌詞。