Jay-Z比喻老婆Beyonce為米高積遜　即被網民圍插

美國樂壇天王Jay-Z近日接受訪問，在訪問中他將天后老婆Beyonce是已故樂壇巨星米高積遜（Michael Jackson,MJ）的「進化版」，因而令MJ粉絲不滿認為Beyonce唔夠班！

而Jay更暗指MJ的成就不及老婆，他說：「我咁講Bey（Beyonce）應該會嬲，米高積遜從來未有個Coachella（音樂節）嘅時刻。佢（Beyonce）係進化版嘅MJ，因為佢9歲已睇MJ演出。」他更揚言老婆是音樂上其中一個最佳的歌手！Beyonce於2018年曾獲邀在美國大型音樂節Coachella擔任表演嘉賓，並有過震撼的演出。更因此而有個「Beychella」的花名！

Jay-Z猛擦老婆鞋，即令一眾MJ的粉絲大表不滿！有MJ粉絲留言批評：「我愛Beyonce，但話佢好過MJ，係咪太過份呢？」另有粉絲反駁Jay-Z指MJ根本不需要靠在Coachella表演來證明自己地位。不過Beyonce的粉絲就力撐Jay-Z的言論指她的確比MJ更有才華。有粉絲更說：「你哋質疑係因為Beyonce係女人，如果佢係男人，你哋唔會咁講。」