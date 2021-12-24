強行播《雪降花》激民憤　網民請願促廢除JTBC

韓團BLACK PINK成員Jisoo與男星丁海寅合作的JTBC韓劇《雪降花》，僅播出2集，就因飾演間諜的丁海寅被女方誤以為是參與民主運動的學生，出手營救兼為他療傷而遭網民狠批內容涉歪曲歷史、貶低民主運動、美化間諜與國家安全企劃部。

日前有網民在青瓦台請願版促請停播，亦有民間團體向法院申請禁播令，以及在光州民主廣場示威要求停播，連串舉動嚇退不少劇集贊助商，連累劇集製作公司股價暴瀉，過去4天市值蒸發約6.56億港元。

日前重申劇情沒有歪曲歷史的JTBC，昨日再發聲明宣布將於聖誕期間（24日至26日）一連播出第3至5集，內容將交代被派往首爾做間諜的特工丁海寅背景，以及南北韓首腦以權力和金錢為目的進行勾結的內容，希望釋除外界指劇情美化間諜與國家安全企劃部的疑慮。

電視台坦言基於電視劇性質，無法一次過公開所有敍事情節，惟初期的劇情發展惹起誤會，故決定比預期提前播出第3至5集。此舉似乎是憂慮劇集最終會不堪壓力被迫停播，故希望及早播完，免得損失慘重。

不過，網民對於JTBC強行繼續播映《雪降花》大感震怒，更有網民在青瓦台請願版發起「要求廢除JTBC電視台」的請願，火速獲得逾25,000個簽名支持。