四年來無間斷送愛 創辦人彭麗明 T Shirt義賣顯愛心

活動創辦人彭麗明（Lisa）的社交平台擁有逾100萬粉絲，是本港最有影響力的教育家及慈善家之一。

【特約報道】由彭麗明慈善基金Lisa Pang Foundation Limited籌辦的［Have you eaten rice yet? TM］ 慈善項目已來到第四個年頭，每年都以不同形式籌款。今年會舉辦T恤義賣，籌得的款項會捐予兩間慈善機構，惜食堂（Food Angel）和新家園協會（New Home Association），幫助有需要的人。

作育英才 不忘慈善

Lisa Pang International Program Limited、Lisa Pang Foundation Limited及［Have you eaten rice yet?TM］創辦人彭麗明（Lisa Pang）是哈佛大學/香港大學/英國哈德斯菲爾德大學的校友，亦是中國浙江仙居艾樂雙語學校校監，其Instagram已有超過一百萬位支持者。她不但成功把［Have you eaten rice yet?TM］這一詞組放入美國字典Online Urban Dictionary被獲評級為Top Definition 外，更以此用語註冊成商標，這個慈善項目目的是鼓勵年青人用這句說話要多些關心身邊的人，包括親人、朋友，甚或是不認識的人，從而建立起人與人之間的關係。Lisa 希望日後將［Have you eaten rice yet?TM］活動傳承到下一代。

設計潮服 義賣籌款

Lisa指出，因為疫症，根據政府統計署的資料顯示，本港目前有160萬人生活在貧困之中，很需要外界伸出援手，這亦是Lisa四年前發起［Have you eaten rice yet ?TM］的理念。今年T恤義賣活動更邀請了首個打入官方巴黎時裝秀頂級香港設計師Eri Chu負責設計，備有黑、白兩色和5個sizes，每件售價為320港元，所籌得善款將捐予本港兩間慈善機構，資助採購食物及有關項目。每件T恤約可換來6個飯 盒。Lisa今次特別開心，因為有很多政府局長包括：鄧炳強局長、蕭澤頤警務處長及徐英偉局長都穿上這件T恤為［ Have you eaten rice yet？ TM］打氣！

目標受眾 各有不同

這次活動，Lisa選擇了受惠機構為惜食堂和新家園協會，前者主要服務對象為長者及基層家庭，每日製作超過萬五份飯餐及食物包，經由他們分發給有需要的人，剩下的食物則會透過社區中心派給服務使用者。這和Lisa的理念相同，因在疫情期間，她也主動免費煮食物給一些貧窮學生。至於新家園協會把善款用於支援劏房家庭，據人口普查資料，目前本港有二十萬劏房住戶，Lisa極為重視青少年及兒童的 身心發展。Lisa希望日後用這自創慈善品牌［Have you eaten rice yet?TM］再發展其他項目，幫助更多有需要的人。

Contact：Miss Lam

Hotline：+852 9281 3156

Email：enquiry@lisapangfoundationltd.com.hk

Instagram：@ LISAPANG123123