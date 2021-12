四年來無間斷送愛 創辦人彭麗明 T Shirt義賣顯愛心

【特約報道】由彭麗明慈善基金Lisa Pang Foundation Limited籌辦的[Have you eaten rice yet? TM] 慈善項目已來到第四個年頭,每年都以不同形式籌款。今年會舉辦T恤義賣,籌得的款項會捐予兩間慈善機構,惜食堂(Food Angel)和新家園協會(New Home Association),幫助有需要的人。

作育英才 不忘慈善

Lisa Pang International Program Limited、Lisa Pang Foundation Limited及[Have you eaten rice yet?TM]創辦人彭麗明(Lisa Pang)是哈佛大學/香港大學/英國哈德斯菲爾德大學的校友,亦是中國浙江仙居艾樂雙語學校校監,其Instagram已有超過一百萬位支持者。她不但成功把[Have you eaten rice yet?TM]這一詞組放入美國字典Online Urban Dictionary被獲評級為Top Definition 外,更以此用語註冊成商標,這個慈善項目目的是鼓勵年青人用這句說話要多些關心身邊的人,包括親人、朋友,甚或是不認識的人,從而建立起人與人之間的關係。Lisa 希望日後將[Have you eaten rice yet?TM]活動傳承到下一代。

設計潮服 義賣籌款

Lisa指出,因為疫症,根據政府統計署的資料顯示,本港目前有160萬人生活在貧困之中,很需要外界伸出援手,這亦是Lisa四年前發起[Have you eaten rice yet ?TM]的理念。今年T恤義賣活動更邀請了首個打入官方巴黎時裝秀頂級香港設計師Eri Chu負責設計,備有黑、白兩色和5個sizes,每件售價為320港元,所籌得善款將捐予本港兩間慈善機構,資助採購食物及有關項目。每件T恤約可換來6個飯 盒。Lisa今次特別開心,因為有很多政府局長包括:鄧炳強局長、蕭澤頤警務處長及徐英偉局長都穿上這件T恤為[ Have you eaten rice yet? TM]打氣!

目標受眾 各有不同

這次活動,Lisa選擇了受惠機構為惜食堂和新家園協會,前者主要服務對象為長者及基層家庭,每日製作超過萬五份飯餐及食物包,經由他們分發給有需要的人,剩下的食物則會透過社區中心派給服務使用者。這和Lisa的理念相同,因在疫情期間,她也主動免費煮食物給一些貧窮學生。至於新家園協會把善款用於支援劏房家庭,據人口普查資料,目前本港有二十萬劏房住戶,Lisa極為重視青少年及兒童的 身心發展。Lisa希望日後用這自創慈善品牌[Have you eaten rice yet?TM]再發展其他項目,幫助更多有需要的人。

Contact:Miss Lam

Hotline:+852 9281 3156

Email:enquiry@lisapangfoundationltd.com.hk

Instagram:@ LISAPANG123123