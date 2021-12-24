多啦A夢、米奇老鼠陪你　由頭到萌到腳！

為了刺激大家的購物欲及引起話題性，品牌間都會互相合成攜手推出令人眼前一亮的聯乘系列。最近就分別有兩個時尚裝品牌與人氣卡通角色合作推出配飾單品，不但設計加添了潮味及卡通的可愛元素，更非常百搭易襯，要融入日常造型真是話咁易！

多啦A夢戴上頭

先介紹成立於1997年的日本帽牌CA4LA，這個以「將帽子這重要時尚搭配單品與文化融為一體」為理念的品牌，近年創意多多，更經常與不同單位Crossover。繼今個月初攜手多啦A夢推出聯名帽款後，剛剛又發布雙方第2波商品。至於今次登場的漁夫帽和Cap帽，更各有兩款設計。一款設計是採用各種表情、動作的多啦A夢面料，提花編織製全帽面。另一款就在淨色帽身上，繡上同色頭戴竹蜻蜓的多啦A夢背影，帽簷背面同樣採用了各種表情、動作的原創多啦A夢面料提花綿編織，設計簡單卻有特色！

Mickey & Friends潮鞋

與此同時，運動品牌adidas Originals近日也跟大家喜愛的迪士尼角色，聯手推出「Mickey & Friends系列」波鞋及服飾。鞋款方面，揀選了Stan Smith、Superstar及Forum三個經型號為基礎。而米奇老鼠及朋友們（包括高飛和唐老鴨），則化身為肖像圖案，並散落於鞋上不同位置，如鞋舌、鞋側、外底、後踭或鞋帶配件上等，加上飾有「HELLO」和「FRIEND」字樣，令人一見就如重逢多年老友般，好有親切感！