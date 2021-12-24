吳啟明出合唱聖誕歌　靚聲周子馨壓力大到爆煲

在經典劇《大時代》飾演「旺蟹」的吳啟明演而優則唱，今次就與藝人周子馨（Julia）合作推出聖誕歌《Life in Metaverse》，啟明每年都會推出聖誕歌，今次新歌由他一手包辦「曲詞編監」，並找來人靚聲甜的Julia獻聲。講到今次合作，Julia表示因老闆黃百鳴關係，而與啟明認識：「佢好有熱誠，大家都鍾意音樂，又係教徒，首歌以教徒為主題，又有元宇宙、AI機械人嘅新元素，所以我就一口應承。」她又笑言獲啟明睇中全因把聲夠溫柔：「好榮幸佢賞識我。（第一次合作有冇壓力？）都驚，佢要求好高，初頭都怕自己唱得唔好，但又唔可以畀自己驚，但佢好快收貨，我反而覺得未夠好。」

啟明大讚對方唱得好：「我本身Book咗錄音室兩個鐘，但錄咗45分鐘我已經收貨，不過佢對自己要求高，我都欣賞佢，所以最後佢都錄多幾次。」而今次新歌亦大玩花臣，與AI機械人合唱，Julia大感新鮮：「啟明一講係同AI機械人唱我就覺得好得意，今次係用電腦特技混音，整一個識唱歌嘅機械人出嚟，再同我把聲融合。」

二人一同拍攝MV，期間更十分難忘，啟明笑言：「大家好畀心機拍MV，但晏晝拍拍吓突然有工作人員個肚咕咕聲，先發覺原來我未放飯，跟住佢就喺個袋攞杯麵出嚟，我就話乜你哋食杯麵咁慘，我有咁衰咩，之後我就攞咗啲自家製鮑魚出嚟畀大家送杯麵食，鮑魚杯麵好好食。」Julia亦大讚鮑魚好正。事實上，身為「隱世廚神」的啟明繼之前推出鹽焗雞及香辣牛肉麵後，今次再推出自家品牌的紅燒鮑魚，更大方送給工作人員大快朵頤，食到大家直豎拇指！

髮型：Marco@The EDGE Salon & Academy

場地：Ever Shine coffee cafe