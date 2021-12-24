元旦歎和食 點少得御節料理
2021年12月24日 14:00
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世界各地都有自家的新年，中國人重視的是農曆新年，而很多港人「第二鄉下」的日本，當地人重視的是每年一月一日的元旦日，而準備踏入2022新一年，日本人傳統都會在元旦吃御節料理，究竟點解會揀元旦食御節料理、何為御節料理、每種食物有咩好意頭呢？
御節≠新年
御節其實是指季節交替時的節日，眾所周知日本有許多供奉神靈的儀式及祭典，其中一個儀式就是「御節供」（日文：おせちく；讀音：osechiku），後來簡稱為「御節」（日文：おせち；讀音：osechi）。另外又有「五節句」的叫法，代表1月7日人日、5月5日端午和7月7日七夕等重要節日，自明治維新以後將1月1日定為正月新年，從此成為一年之中最重要的日子。而御節並不是單指正月初一，但凡季節變換的節日皆一律稱為御節。
蕎麥麵帶來好兆頭
日本人與中國人同樣重視倫理，我們在年三十晚會一家人吃團年飯，年初一至年初三則忙着到親友家中拜年，至於日本的正月則定在1月，慶祝活動也是由除夕開始到正月初三，有些家庭甚至在臨近午夜12時開始吃麵，取其「年越」、亦即一起過年之意，麵條通常是又幼又長的蕎麥麵，寓意全家上下皆健康長壽，而咬斷麵條的動作就代表與不如意的事情一刀兩斷。
正月料理幸運緣起
燒爆竹和舞獅是中國人過新年的習俗，目的是驅趕年獸，迎來好運。日本昔日也是農業社會，古人都相信正月第一天是呼喚田神的日子，時至今日他們依然會在家門或商舖門前擺放一盆年糕，然後拿着大錘敲打再與眾同享，舊時祈求五穀豐收，現在則希望新一年會有好運降臨。
清早吃過年糕，中午開始將會輪到戲肉——御節料理登場。所謂御節料理其實就是專為節日而做的菜式，泛指新年時品嘗的料理，所以又有正月料理之稱，日本人視之為幸運的緣起，因此每道菜都經過精挑細選，並以紅白色為主、紅色代表喜慶，白色代表純潔，然後放入特製的漆盒「重箱」內，就像我們的全盒般，盆滿缽滿意頭十足。
紅白為主各有寓意
不過有一點值得留意，正統御節料理的食材全部皆為冷盤，只因日本人認為若在初一至初三生火會驚動神靈，為了避免厄運來臨，他們會預先準備好未來幾天的飯餸，而往後幾天將不會使用爐灶。話雖如此，新年當然要食得講究，所以御節料理通常都非常豐盛，包含了漬物、酢物、吸物、煮物、燒物、蒸物、炸物等類別，甜品多數是紅豆年糕或蘋果，顏色也離不開紅和白，跟我們在農曆年吃的撈起、發財好市同樣含意豐富。
御節料理
這未必是新年第一餐，卻是日本人過新年最重視的應節美食，雖然各家各戶各有特色，但離不開龍蝦、鮑魚、黑豆、魚糕等意頭菜式，色澤亦以紅白為主。去唔到日本享用唔到正宗御節料理？其實香港也有不少日本餐廳提供色澤繽紛又豐富的御節美食架！
日籍名廚心機作
九龍香格里拉酒店的灘萬日本料理日籍主廚辻伸夫師傅為了讓巴絲打享用到正宗的節日美食，由即日起推出傳統和式御節料理便當（只限外賣，需預訂，限量供應，並需於12月31日前領取），而港島區分店亦同步推出。大廚炮製的是傳統5種滋味，包括傳統新年應節美食如蜜餞黑豆、烏魚子乾等的「祝肴」；煨煮菜式如煮海蝦、希靈魚昆布卷等的「多喜合」；燒烤美食如銀鱈魚西京燒、寒鰤照燒等的「家喜物」。除了直接到酒店訂購，也可以由即日起至12月29日期間經高級精品超市city'super（https://bit.ly/337NyII ）訂購傳統和式御節料理便當（需於12月31日下午3時至9時自取）。
日式新店見面禮
旺角帝京酒店全新餐廳──香田日式料理，試業正值踏入新年，於是帶御節料理「和風御節三段重」作見面禮，三段重包括「祝」、「吉」及「祥」共28品日式美食，當中每一款食材均有吉祥意味，好似代表兒孫滿堂的「數之子塩漬」、避邪除厄運及祝願好體格的「丹波黑豆甘露煮」、財源滾滾來的「栗金團」等，多款食材更是由日本空運抵港添呢！除了三重段豪華28品以外，餐廳亦設有單購，即9品的「祥」、10品的「吉」及11品的「祝」，食物有波士頓龍蝦、花咲蟹甲羅盛、吉士鯛魚燒、銀鱈魚西京燒、子持昆布、蓮藕酢物等。供應由即日起至2022年1月31日，需2日前預訂。