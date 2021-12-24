元旦歎和食　點少得御節料理

世界各地都有自家的新年，中國人重視的是農曆新年，而很多港人「第二鄉下」的日本，當地人重視的是每年一月一日的元旦日，而準備踏入2022新一年，日本人傳統都會在元旦吃御節料理，究竟點解會揀元旦食御節料理、何為御節料理、每種食物有咩好意頭呢？

御節≠新年

御節其實是指季節交替時的節日，眾所周知日本有許多供奉神靈的儀式及祭典，其中一個儀式就是「御節供」（日文：おせちく；讀音：osechiku），後來簡稱為「御節」（日文：おせち；讀音：osechi）。另外又有「五節句」的叫法，代表1月7日人日、5月5日端午和7月7日七夕等重要節日，自明治維新以後將1月1日定為正月新年，從此成為一年之中最重要的日子。而御節並不是單指正月初一，但凡季節變換的節日皆一律稱為御節。

蕎麥麵帶來好兆頭

日本人與中國人同樣重視倫理，我們在年三十晚會一家人吃團年飯，年初一至年初三則忙着到親友家中拜年，至於日本的正月則定在1月，慶祝活動也是由除夕開始到正月初三，有些家庭甚至在臨近午夜12時開始吃麵，取其「年越」、亦即一起過年之意，麵條通常是又幼又長的蕎麥麵，寓意全家上下皆健康長壽，而咬斷麵條的動作就代表與不如意的事情一刀兩斷。

正月料理幸運緣起

燒爆竹和舞獅是中國人過新年的習俗，目的是驅趕年獸，迎來好運。日本昔日也是農業社會，古人都相信正月第一天是呼喚田神的日子，時至今日他們依然會在家門或商舖門前擺放一盆年糕，然後拿着大錘敲打再與眾同享，舊時祈求五穀豐收，現在則希望新一年會有好運降臨。

清早吃過年糕，中午開始將會輪到戲肉——御節料理登場。所謂御節料理其實就是專為節日而做的菜式，泛指新年時品嘗的料理，所以又有正月料理之稱，日本人視之為幸運的緣起，因此每道菜都經過精挑細選，並以紅白色為主、紅色代表喜慶，白色代表純潔，然後放入特製的漆盒「重箱」內，就像我們的全盒般，盆滿缽滿意頭十足。

紅白為主各有寓意

不過有一點值得留意，正統御節料理的食材全部皆為冷盤，只因日本人認為若在初一至初三生火會驚動神靈，為了避免厄運來臨，他們會預先準備好未來幾天的飯餸，而往後幾天將不會使用爐灶。話雖如此，新年當然要食得講究，所以御節料理通常都非常豐盛，包含了漬物、酢物、吸物、煮物、燒物、蒸物、炸物等類別，甜品多數是紅豆年糕或蘋果，顏色也離不開紅和白，跟我們在農曆年吃的撈起、發財好市同樣含意豐富。

御節料理

這未必是新年第一餐，卻是日本人過新年最重視的應節美食，雖然各家各戶各有特色，但離不開龍蝦、鮑魚、黑豆、魚糕等意頭菜式，色澤亦以紅白為主。去唔到日本享用唔到正宗御節料理？其實香港也有不少日本餐廳提供色澤繽紛又豐富的御節美食架！

日籍名廚心機作

日式新店見面禮

旺角帝京酒店全新餐廳──香田日式料理，試業正值踏入新年，於是帶御節料理「和風御節三段重」作見面禮，三段重包括「祝」、「吉」及「祥」共28品日式美食，當中每一款食材均有吉祥意味，好似代表兒孫滿堂的「數之子塩漬」、避邪除厄運及祝願好體格的「丹波黑豆甘露煮」、財源滾滾來的「栗金團」等，多款食材更是由日本空運抵港添呢！除了三重段豪華28品以外，餐廳亦設有單購，即9品的「祥」、10品的「吉」及11品的「祝」，食物有波士頓龍蝦、花咲蟹甲羅盛、吉士鯛魚燒、銀鱈魚西京燒、子持昆布、蓮藕酢物等。供應由即日起至2022年1月31日，需2日前預訂。