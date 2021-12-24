強調非為錢︱李靚蕾一件衫着4年　Yumi好友再反擊

「蕾神」李靚蕾尋日（23號）再發功，回應外界3大提問，強調「別拿孩子對我情緒勒索」，又指自己唔會接受豪宅「贈予」，從頭到尾唔係為錢亦非報復，只係想得到一個真誠道歉。網民曾推論李靚蕾用王力宏舊手機，先揭發種種約炮痕跡，而且名媛好友關穎曾發文力撐李靚蕾，指佢私下與友人聚會樸素低調，身上冇任何名牌。有網友發現李靚蕾一個衫着足4年，2016年8月與王力宏及陳建州（黑人）夫婦飯聚，當時穿着嘅白底花花圖案露肩衫，2020年7月亦再次出現，呢點睇得出李靚蕾踏實唔奢侈。

另外，一名自稱BY2成員Yumi嘅圈外好友「007」，日前於社交網爆Yumi吞藥自殺，需到醫院洗胃急救，而對於「蕾神」尋日再發功，呢個帳號轉發對方貼文，並反擊：「想要就此停止，讓一切停在對你最有利的地方，沒那麼好的事！」

之後又列出6點為Yumi澄清，當中一句「提醒一下大家ljl（李靚蕾）也是網友，水軍別帶節奏說不敢告她了」，似乎暗示唔會放過李靚蕾：

「幫大家劃一下重點：

1.Yumi不是小三

2.報警是真的

3.輕生洗胃搶救是真的

4.接下來造謠的人都要倒霉。

5.提醒一下大家ljl也是網友，水軍別帶節奏說不敢告她了。

6.這個時候還在罵我是小號、被錘造謠的，生而為人，我為你的閱讀理解能力感到抱歉。」