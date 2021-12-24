Land Rover Defender 90短軸四驅　王者本色

糅合了新舊設計元素和先進越野科技的Land Rover全新第4代Defender，台型十足，延續豪華越野四驅王者本色。繼去年長軸版Defender 110 打頭陣登場，今年輪到短軸版Defender 90接續抵港。Defender 90的車長和軸距，均較Defender 110短435mm，車體相對小，更顯短小精悍。

新Defender建基於抗扭度較傳統陣式車架高出3倍的全新D7x一體式全鋁合金車架，憑高達29kNm的抗扭度成為該品牌有史以來最堅固的車架。新輸港為Defender 90 P300 SE型號，以一具2.0L直四渦輪增壓引擎作動力核心，最大馬力及扭力分別為300ps及400Nm。僅4,583mm的車長， 2,587mm的軸距，配極短前後懸及225mm的車身離地距，成就分別達到31度、25度和37.9度的接近角、通過角和離去角 。車載Terrain Response 全地形反應系統，並配備涉水深度達850mm的涉水模式，加上有先進ClearSight Ground View及一系列駕駛輔助功能幫手，不止能從容征服不同地形考驗， 即使作為日常代步車，在城市或市郊道路穿梭，無論操控和舒適度都一樣出色。 最為難得的是，經過了3代進化後，在它身上仍保留着跟元祖Defender 一脈相承的經典設計特色，指的不止是硬朗車身線條及造型，還有摺疊軟頂篷、 Alpine 側頂窗、側開式尾門及外掛式後備胎等，充分彰顯Defender家族的獨特越野血統。

規格表

車型：5門5座位4×4越野車

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,997c.c.

最大馬力：300ps/5,500rpm

最大扭力：400Nm/1,500~4,000rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：8前速SportShift自動波

懸掛：（前）雙搖臂、（後）多連桿

綜合油耗：11.5~12.5L/100km（WLTP）

車身體積：4,583×2,008×1,974mm（長×闊×高）