每到大時大節，女士們都愛以閃令令的Accessories裝身，為造型添上節日色彩之餘，亦趁機閃爆全場搶吓Fo；所以大小品牌亦不放過此大好機會，推出Bling Bling設計應節。以下就為大家搜羅了多款閃令令單品，由金屬色調服飾到閃爍華麗手袋配飾都有，總有一款合你心水！

金屬色半截裙

每逢佳節就想着靚靚，跟親友歡度溫馨時光！除了紅、綠這些聖誕代表色外，象徵着火樹銀花的金屬色調，也必着大熱色。正好日牌NAKAGAMI近日推出限量色調手工百褶裙，將亮眼的金屬色間紋箔印花，加在裙子褶皺薄紗面料上。每走一步，褶皺上的鋁箔印花都會變成啞光印花，一閃一現，散發仙氣。這款百褶半截裙還有海軍 x 藍、卡其 x 金、棕 x 玫瑰金、淺灰 x 白金、黑 x 銀5色組合以供選擇，無論是襯風格大路的Girly上衣，抑或是街頭風衞衣都一樣咁吸睛！

閃令令手袋

去聖誕Party，又點少得設計閃亮的手袋？深受明星及網紅喜愛的配飾品牌Jimmy Choo，剛發布了2022春季系列。當中一款「Bon Bon」手提包，為呼應大自然主題，特別用上黃、橙、粉紅色等充滿活力的漸變色為配色。加上全袋飾有晶瑩剔透的密鑲水晶，感覺就如珠寶般奢華奪目，點亮一身派對造型。

此外，Alexander McQueen今年亦帶來款聖誕限量女士單品。當中的主打之作Curve Mini，沿用小牛皮材質，但設計上卻加添新意，大玩曲線迷你尺寸和交叉搭帶設計，配以金屬色調和水晶裝飾，叫人一新耳目。另一款由鱷魚小牛皮製成的“Small Skull Bag”，在骷髏扣飾和玫瑰金色的襯托下，同樣瑰麗迷人。除手袋外，同系列還有多款注入Bling Bling元素的配飾，必能滿足不同女生的配襯需求。

耀眼女鞋

一直深受女士熱捧的意國品牌Gianvito Rossi，也特別為聖誕節設計了一系列新作。款式方面有選用閃令材質而成的Odyssey及Metropolis高踭涼鞋，以及採用柔軟Nappa皮革打造的Hansen高筒靴。整個系列均用上華麗的銀色配色，只需簡單搭配迷你裙或修身褲，即可展現性感風格。