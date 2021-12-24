預告性感戰衣爭視后！黃智雯晒低胸露背裙應聖誕節

藝人黃智雯（Mandy）今日（24日）出席apm的「平安夜感謝日」活動試做店長，並近距離跟觀眾為頒獎禮拉票。Mandy以一身搶眼的紅色低胸大露背連身裙上陣，非常有節日氣氛又性感，她說：「最近開工冇時間扮靚，今日難得可以見觀眾就扮靚啲，又可以感受吓聖誕氣氛。」她稱今年聖誕節難得有一日假期，問她會如何運用？她說：「應該都係瞓覺，但都會食飯，都想睇吓聖誕燈飾，我拍劇拍到思覺失調，所以有時間都要叉吓電。（準備咗禮物畀另一半未？）完全冇時間準備，請佢食飯囉。（另一半準備送咩畀你？）因我我生日好近聖誕，所以都係夾埋一份，已經收到份禮物，係好貼心又貼身嘅禮物。（內衣？）唔係，呢個我自己買。係啲好實用嘅嘢，我唔需要好物質，係心思，因為佢見我最近腰酸骨痛，所以買咗啲嘢畀我紓緩。」

對獎項隨心

另外，台慶頒獎禮將至，問到當日戰衣，Mandy仍在挑選中，交由造型師幫忙：「我最近剪咗個新髮型，所以想畀人新感覺，應該都係小清新，但都會少少性感，希望當晚天氣唔好太凍，不過女仔係有抵冷能力，會貼暖包。」講到心情，她坦言正在拍劇，今她分散注意力，故不像以前般緊張，自己亦會調節好心情，對獎項隨心：「好開心，可以同姚子羚一齊角逐視后5強，入到圍已經係好大肯定，每日人都好值得抽攞，如果有獎當然喜上加喜。」