唔敢再黑面︱陳自瑤成女配大熱　講明攞獎練定表情

藝人陳自瑤（Yoyo）今日（24日）出席無綫新劇《異搜店》宣傳活動，她透露將在下周播出新單元出現，劇中演病患者，除了要化超淡妝呈現病容，還有很多情緒爆喊戲份，笑指望播出時不要嚇親觀眾：「記得上年拍完《寶寶大過天》之後拍呢套劇，兩套都好多情緒戲，嗰期要逼自己喺個情緒入面，真係拍到胃痛，好在呢排拍《有種好男人》角色係開心嘅。」

談到她憑《寶》劇成為下月台慶頒獎禮的「最佳女配角」大熱，Yoyo表示多謝大家支持，透露早前已於網上拉票：「雖然朋友同屋企人嗰邊冇乜拉，但屋企人反而有幫手，我哥哥叫晒朋友、同事一齊投，仲叫我請番佢食飯。（係咪信心大增？）唔知，每年都估唔到，開心係身邊同事同朋友都話睇好我，入到5強已經好滿足。」談到之前老公王浩信稱視帝公開感謝她時黑面，問到今年她會否練定表情？Yoyo笑說：「冇事嘅，上次係一剎那啫！今次會好好笑容，放心！（以前冇拎過獎？）一次都冇拎過，不過攞獎係開心事。（到時攞獎個感謝詞多謝番老公？）諗吓！因為都未諗。」更指聖誕節要於工作中度過，但應該能騰出時間與家人食飯及開派對，問到女兒可有投訴？她說：「我唔使開工嘅時間都陪佢，同埋屋企人都會陪佢玩。（會唔會一家三口去玩？）呢排有啲忙，會叫埋屋企人啦！（父母一齊意義唔同啲！）都係，有時間會再安排吓！」