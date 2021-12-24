【年糕早鳥優惠I】傳統口味歷久常新

聖誕都未過，就講年糕？無法喇，好多餐廳食肆及餐飲品牌最近相繼推出年糕早鳥優惠，想以最優惠最筍價錢入手優質靚料又美味嘅新派及傳統鹹甜口味年糕就唔可以錯過以下介紹；今日搜羅一眾傳統口味年糕嘅早鳥優惠畀大家。

要數傳統年糕口味，當然離唔開經典嘅蘿蔔糕與紅糖及椰汁年糕，以傳統食材及方法，炮製出歷久常新又令人回味嘅糕點。

酒店出品

星級食府低至85折

經典巧手作

素以傳統口味取勝的如心酒店集團今年繼續推出4款傳統賀年糕點，包括椰汁金糖年糕、瑤柱臘味XO醬蘿蔔糕、桂花燕窩馬蹄糕及五香臘味芋頭糕。由即日起至2022年1月20日透過酒店訂購，更享低至7折優惠。

特色傳統好滋味

帝港酒店集團今年推出一系列充滿傳統特色嘅新春糕點，包括蔗汁紅年糕、瑤柱臘味蘿蔔糕及臘味芋頭糕等糕點，以大受素食人士喜愛嘅桂圓棗皇藏金糕之例，用上桂圓、紅棗製作，既養生又滋補，而新疆天山雪棗碩大飽滿、棗味濃郁；兩層之間更有加入桂圓肉嘅椰汁糕，清甜而不膩，口感豐富。於2022年1月1日前及25日前於集團旗下嘅帝都、帝京、帝景、帝逸酒店及Royal Delights（Mikiki分店）選購可分別享有不同折扣優惠。

真材實料手工作

尖沙咀金域假日酒店龍苑中菜廳主廚由即日起至2022年1月31日帶來多款賀年糕點，用上等傳統賀年食品材料，炮製薑汁年糕及瑤柱臘味蘿蔔糕兩款賀年糕點。前者以香濃薑汁配上軟滑年糕，甜而不膩；後者由師傅精心挑選臘味，加上新鮮蘿蔔，帶來豐富口感嘅傳統好滋味。款款糕點均真材實料，於2022年1月15日前訂購更享折扣優惠。

品牌自家出品

米芝蓮星級之作

米芝蓮食府唐人館今年由中環店行政行政總廚張嘉裕師傅與點心總廚莫榮貴師傅及其團隊，研發出兩款限量供應的全新賀年糕點「虎虎生威生曬本地臘味蘿蔔糕」和「赤崁糖有機紫糯米鮮椰汁年糕」。前者以本地耕種的遲水蘿蔔，手工切成粗條，配以油潤甘香的本地生曬臘味、鹹香鮮味的日本宗谷元貝、精選蝦米等傳統配搭，巧妙地以雙「虎」食材入饌，包括蝦香濃郁，肉厚紮實，直捕直曬的「本地老虎蝦乾」；以及形如虎爪，味甘肉厚，菌香芳馥的野生「雲南黑虎掌菌」，矜貴海味與貢品山珍相互碰撞，炮製出意頭十足又澎湃豐盛的新鮮味。後者的年糕則採用台灣赤崁以古法煉製的黑蔗糖，配以新鮮純椰汁代替水分炮製，糕身滑潤且富一抹清雅椰香，還加入有機紫糯米，讓年糕吃起來更為煙韌黏糯。由即日起至2022年1月15日或之前預訂可享早鳥優惠，於2022年17日至31日換取（須於2天前致電預留），每款平足百元，想試米芝蓮滋味就不要錯過了。

改良版更美味

本地品牌奇華每年均會推出年糕工作坊教大家自製年糕，今年就有同LIND FRIENDS合作推出「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐XO醬臘味蘿蔔糕及雙色椰汁糖年糕」工作坊（ https://bit.ly/3GA8Z3C ）之餘，當然繼續有經典傳統賀年糕點，好似清香惹味嘅臘味蘿蔔糕和煙韌細滑嘅亞嫲糖年糕。前者仍用上等優質泰國糯米生磨米漿蒸製而成，口感輕韌細滑，令人回味；後者則以新鮮蘿蔔切條，加入自家製切肉臘腸、特選日本瑤柱及優質蝦米等豐富材料秘製而成，鮮香惹味，令人齒頰留香。於即日至12月31日期間更有早鳥優惠。

花款多多CP最高

連鎖餅店美心今年也落足心思，嚴選各地優質食材炮製各種賀年食品，包括啖啖足料嘅瑤柱蘿蔔糕、芋頭糕、椰汁年糕、馬蹄糕、低糖年糕等，更同步推出四喜臨門及好事成雙兩款年糕禮盒，前者有金腿瑤柱蘿蔔糕、芋頭糕、椰汁年糕及馬蹄糕；後者則有金腿瑤柱蘿蔔糕及椰汁年糕兩款年糕，由即日起至2022年2月1日可享特價優惠，用指定信用卡於即日至2022年1月26日期間選購更享7折優惠。