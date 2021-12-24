JW被鬼掃背！方力申爆藝人虛報出生日期避降頭

無綫節目《鬼上你架車2》今晚（24日）一集將於myTV SUPER上架，而此集嘉賓乃JW（王灝兒），上車前她笑言自己「靈」感不高，但「驚」點極低，最後更被Donald（阿奴）的鬼故嚇得尖叫亂打，負責開車的阿奴表示這次比聽鬼故更驚驚，相當搞笑。

JW指年前有一位朋友於泰國旅遊時，租住當地大屋度假，入住後才發現屋旁原來是墓地，心感不安，後來回港後更發燒發病。其中一夜在睡床上仰睡時，感覺一隻手在掃其背脊兼抓其雙手，心知不妙的朋友翌日便找師傅幫助，而這位師傅更隔空發現朋友原來在泰國帶了鬼魂回家，其後施法幫助朋友解困，至於能夠隔空「診斷」的方法，原來就是派出「鬼仔」出勤，此「先進」的安排嚇得阿奴目瞪口呆。

不過阿奴今集也不甘示弱，分享了好友於太子開食肆的奇異經歷。事緣朋友開店後生意興隆，搶去附近不少餐廳生意，某天回到店內準備營業時，赫然發現大湯煲內竟然有一隻死去的黑烏鴉在內，令他無從解釋屍體來歷，後來推斷此舉可能是得罪了其他人而遭落降頭。之後他又再說一個關於防盜眼的鬼故，嚇得JW花容失色，手腳亂打，方力申身處後座也為阿奴的安全擔心。至於小方就大爆圈中秘聞，指有藝人為了避開被落降頭的風險，因而從出道開始便虛報出生日期呢！