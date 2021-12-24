本日日本：滑板名人Mark Gonzales　潮牌聯乘出包包

YOSHIDA & Co.除了備受潮人愛戴的Porter袋外，最新品牌POTR亦愈來愈受注目，最近便與著名滑板運動員Mark Gonzales 聯乘推出全新袋款。Mark Gonzales被譽為「歷史上最具影響力的滑板運動員」，同時亦身兼詩人、作家和藝術家等身份，其作品呈現色彩繽紛的兒童筆觸及活力，帶出滿滿正能量。這次聯乘系列分別有兩用行李袋（2WAY DUFFLE BAG）、背包（DAY PACK）、斜孭袋（SHOULDER BAG）和腰包（WAIST BAG），特色係將Mark Gonzales設計的標誌性Angel圖案刺繡放到袋子上，而且刺繡顏色按售賣點會有所不同。值得一提係行李袋底部及背包背面均有固定滑板的功能，方便用家隨時攜帶滑板出街。為了紀念這個系列的誕生，同期推出印有Mark Gonzales 作品集《SOCIAL PROBLEM》封面的T Shirt。現可於YOSHIDA & Co.官方網店、PORTER flagship store（丸之內）、PORTER STAND、KURA CHIKA by PORTER、POTR多間門市有售，官方網店提供白色刺繡，其他門市則是橙色刺繡。