復仇者男神︱譚俊彥遇上廚房危機　用「絕招」輕鬆化解

由鄭裕玲（嘟嘟）和王菀之（Ivana）主持的無綫綜藝節目《男神廚房》播出後好評如潮，一班男神睇得又煮得，今次《男神廚房開業喇！》賽制非常刺激，4組男神將進行比併，每組輪流經營1日餐廳，亦要構思好餐廳一切服務，最後會根據當日營業額及紀念品收入，再扣除成本決定誰是「終極男神」，靚女「幫廚」陳聖瑜（花花）、關楓馨（Fabi）、葉靖儀及星級女廚師Hilda亦會協助眾男神。

首先上陣的是「復仇者男神」關禮傑和伍允龍，兩人性格大不同，關禮傑淡淡定有錢剩，伍允龍則火氣十足。由於伍允龍下廚時遇到阻滯，竟一度表現激動，嚇到Fabi指不想再見到他！之後輪到譚俊彥（Shaun）上陣，Shaun經驗豐富，甫到場即開啟老師Mode，有條理地分配各人的工作，3位靚女幫廚更有時間Chill爆食Tea。

不過正式開業期間，Shaun都一樣遇上阻滯，但他處變不驚，並即時想出「絕招」化解。方力申一開始即打電話找媽咪幫手，但慘遭拒絕，原因竟是一隻狗。最後登場的小鮮肉Aska（張馳豪）未知是否因為年紀細細，加上高大又靚仔，獲Hilda特別「照顧」，借出私家靚刀給他；Aska更自彈自唱冧粉絲爭取勝算，果然青出於藍。

之後一眾男神再合體下廚招待嘟及Ivana，「管家」何廣沛亦同樣大飽口福。製作組更邀來神秘嘉賓為男神們送上驚喜，包括Shaun太太及一對子女、Jessica C.及一對子女、關禮傑太太及細女、吳業坤等等，席間眾人真情流露，場面感人，Fabi更一度感觸落淚！