黎耀祥陪走最後一程！賴慰玲驚晒性感：係一種負擔

視帝黎耀祥（祥仔）於現時熱播的新劇《拳王》中演技出眾，簡直是殿堂級「壓陣」，此劇明晚（25日）便會播出大結局，而昨晚（23日）一集中，祥仔與劇中情人知己賴慰玲的演出更是令人相當感動。劇情重點落在患上小腦萎縮症的賴慰玲（Winki）得知病發，打算放下事業及愛情隱居，但仍遭黎耀祥「尋獲」。之後病情愈趨惡化的她萌生自殺念頭，並致電對方幫忙處理後事。最終Winki落海自殺不遂，被祥仔救回，祥仔更堅決要照顧她到最後一刻。

自劇集開播以來，二人的感情發展一直受關注，原來Winki與祥仔戲內戲外同樣默契十足，早前Winki與祥仔為此劇開Live期間，祥仔搞笑地向Winki喪笠高帽，Winki則大讚祥仔對拍檔照顧有加：「喺屋企嗰場攤牌戲，祥仔拍佢嗰啲當然好激動啦，但當拍我反應時，佢都唔會Hea做反應，照畀番晒咁多我，真係好好。」祥仔聞言即笑言：「成套劇拍咁耐得嗰場鬧賴慰玲，啲火仲唔嚟咩！」

自殺不遂

Winki透露自殺不遂場口是Ending戲，拍攝當日相當寒冷，但由於工作人員為她和祥仔做足禦寒工夫，又幫他們試水溫兼安排好替身，讓Winki暖在心頭。不過最後卻因為一個「意外」，令不諳水性的Winki決定親自落水：「臨落水時替身去咗好遠嘅廁所，咁為咗報答大家對我咁好，我就決定豁出去。」Winki又指自己每一Take均喊到豬頭咁，她說：「個角色同我自己都好唔捨得祥仔。」談到角色因備受惡疾困擾萌生自殺念頭，Winki更病到連扣Bra都扣唔到，此場戲更要半裸上陣，最終由替身代拍，她說：「性感對於我嚟講一直係負擔，我冇勇氣去做呢樣嘢，但我又想表達到個角色嘅心路歷程，我就不斷糾結同掙扎，可以點樣衝破自己個心理關口，結果監製就主動問我需唔需要替身，等我可以專心情緒演出嘅部分。」

姚子羚入圍視后5強

憑《拳王》殺入《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女主角5強的姚子羚，最後一周亦演技大爆發，除了前晚憶述亡夫的爆喊戲份、她與祥仔於第21集中的對峙戲份，亦被網民稱讚有戲兼有張力。問到子羚劇中的凌厲眼神是如何鍛煉而成，子羚笑言：「我個角色啲眼神係難處理嘅，望落好似好淡然嘅嘢，但點樣用眼神表達呢？我都用咗好多時間磨合同學習。我發現最緊要望實祥仔，但唔容易嘅，因為祥仔嘅氣場會令你唔敢正視佢。」子羚又大讚祥仔雖然高深莫測，但亦平易近人，是很好的合作夥伴。