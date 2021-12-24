徐若瑄被爆曾與日男浸溫泉　當記者面苦求放過佢

台灣女星徐若瑄捲入了王力宏和李靚蕾的離婚風波，前後三度發聲明澄清不曾介入王李婚姻，丈夫李雲峰亦已發文力撐太太投信任票。不過事件看來未有因此而落幕。早於2012年曾拍到王力宏疑似嫖妓的台灣記者葛斯齊，昨日（23日）在節目上大爆多年前，亦曾拍到徐若瑄帶同3名日本男子到訪台灣北投一間高檔溫泉旅館的事件，有指當時4人同行，卻只領了兩條房間鑰匙。葛斯齊憶述：「當時有一個男生就只拿一把鑰匙，他開門，徐若瑄在門口準備要進去時，我們有一個菜鳥（剛入行記者）被發現了。徐若瑄很大勇氣上前坐在我和同事中間，還問我們是哪一間。」他表示徐若瑄即拿起他沒上鎖的手機翻看有沒有拍到她，並以同一手機自拍了一張相片，大概是意指徐若瑄想利用這張照片告他們偷拍。葛斯齊即表示：「瑄姐，不好意思，不故意冒犯。」他指徐若瑄即以嗲聲表示：「你們可不可以不要這樣寫，對我影響很大。」葛斯齊最後向上司匯報徐若瑄只是帶朋友去泡溫泉平息事件。

台北市長夫人：王力宏沒有犯罪行為

王力宏的風波，就連台北市長柯文哲的夫人陳佩琪都有關注，今日（24日）她發文稱王力宏雖然私德有虧，但沒構成犯罪行為，沒有犯下足以讓他入獄的罪行，最大的懲罰不過就是廠商不續約及商演被取消、失去孩子監護權等。她續說在輿論支持度上，王力宏遠不如李靚蕾，一來是媒體的報道方向，二來外間會對家庭主婦會比較同情：「難怪有人說從小要練好作文，這事件輸贏難道是跟文筆好壞有關嗎？」