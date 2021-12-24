親子同樂　好玩好食大滿足

有小朋友嘅巴絲打，屋企「小老闆」相信已陸續放緊聖誕及新年假，除咗做功課外，當然係不停食同玩喇！今日介紹兩個玩得又食得嘅趣味工作坊，齊齊動手，炮製出專屬嘅味道之餘，仲可以共享親子甜蜜時間添！

親子賀年糕點製作班

近年大熱嘅親子工作坊首選入廚，而炮製糕點更名列三甲，由本地老字號餅家開設嘅奇華工作坊，不時舉辦炮製時令美食嘅課程，好似聖誕前有聖誕抹茶紅豆卷班，其後緊接嘅係製作賀年糕點嘅「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY珠姐 XO醬臘味蘿蔔糕及雙色椰汁糖年糕」課程。課堂分別提供印有呆萌嘅BROWN同活潑可愛嘅CONY大頭圓形及立體3D糕模，由專業導師教授，大家可以親手參與整個製作過程，包括拌粉、食材處理、入模等。當完成製作後，看見可愛造型糕點，超興奮！完成課程後，可以帶走分別盛載住蘿蔔糕及年糕嘅BROWN及CONY大頭立體3D糕模之餘，仲有限定賀年紀念品包括精美A4文件夾、年曆咭及主題賀年糕點包裝盒。主題限定課堂有成人及親子班，前者由12月26日起已有班，而後者課堂較少，同樣由12月26日起推出，但由於反應熱烈，聖誕期間課堂已額滿，只剩2022年1月有小量名額，想報名就要快手喇！如果只想製作賀年糕點嘅話，工作坊也有「臘味芋頭糕及賀年油角」課堂，12月份名額已滿，2022年1月還有小量名額，想親手炮製意頭十足嘅賀年糕點就唔好錯過喇！

杯麵迷必玩兼嘗限定小食

好多喜歡食杯麵嘅哈日迷去日本都會走訪合味道紀念館，同小朋友飛唔到？唔緊要，去尖沙咀嘅「合味道紀念館香港」一樣可以親手做杯麵，仲可以由即日起至2022年1月2日期間品嘗多款期間限定嘅聖誕派對小食套裝，包括新鮮沙律菜及薯片套裝。清仔清妹更會換上聖誕裝扮於場館現身與大家合照呢！此外，大小朋友千祈咪錯過三大經典工作坊，包括於「我的合味道工作坊」中親手製作獨一無二嘅杯麵；在「出前一丁工作坊」中搓揉麵粉開始，打造一個充滿個人特色、屬於自己嘅出前一丁；還有全球獨家限定嘅「穀物麥片工作坊」，了解新產品誕生嘅緣由及製作過程添！