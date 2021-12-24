雷有輝20歲仔做MV主角　老婆監場揀「新抱」

殿堂級樂隊太極主音雷有輝（Patrick）日前為聖誕節推出新歌《女同學》拍攝MV，請得愛兒雷瑋陶（Matt）繹演年青時的自己，周旋於數位「女同學」之間。他笑言故事純綷虛構，讀書時期並不風流：「今次係個導演諗出嚟㗎咋，同我真實生活有好大出入，當年我係出名專一㗎，只不過你比我有型，佢值得畀10個女仔圍住，所以呢日MV佢先係主角。呢次係順便將個『衣鉢』傳畀佢，咁我就提早退休，屋企所有開支都交晒畀佢負責。」

兩父子默契甚足，訪問期間大爆笑料，互相稱對方為「Pat哥」、「師兄」，完全沒有父子間隔膜。他表示老婆有到場「打氣」，但其實是想「揀新抱」為實，搞到仔仔不知所措：「其實阿仔都係20歲，唔使心急嘅！以我所知佢都有試過拍拖嘅，但呢一刻係單身嘅，我梗係想佢感情世界豐富啲啦，頭先女演員未埋位都會同我傾偈，人哋一OK就冷落我，好似透明咁，真係好慘。今次MV佢有10個女仔同佢煙韌，睇落好似好爽，但係每一場最後都要畀對方打一巴掌，你以為我企側邊係監場咩？我叫佢哋大力啲打落去，咁先拍得真實㗎嘛！」

仔仔雷瑋陶就話今次「義工」演出，笑言自己唔似爸爸花心，會專一對待女友：「其實佢以前啲新聞我都有睇過嘅，都大概知佢嘅情史。今日我純粹係做戲，現實中係一個乖乖仔。呢次MV『Pat哥』都話冇酬勞，最多係請番我食飯，咁佢養咗我20年，都係時候要回報番畀佢啦。」