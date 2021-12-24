【Zac玩Zac食】偽北海道歎廚師發辦火鍋

王力宏左思右想，都係要做個男人承擔起所有的責任。

咁我一個男人仔都唔再做任何辯解，這餐節慶晚飯，由揸車駛入酒店開始，到品嘗每一道食材，都恍如置身北海道歎一泊二食，給大家帶來困擾，沒有做好只是一般香港日本料理餐廳的形象，令大家誤會在此抗疫時期帶咗友達去北海道，都是我的錯。

在這裏，給想返鄉下想到有幻覺嘅你鄭重道歉，因為帝逸酒店源峰日本料理餐廳嘅冬日暖心廚師發辦火鍋套餐，除咗有A4和牛涮涮鍋，仲有蟹肉海膽三文魚子前菜，蘊藏了無窮無盡鮮味嘅日本直送刺身5款，鮮甜彈牙嘅伊勢龍蝦燒，帶有香脆魚鱗片嘅甘鯛天婦羅，更加有每年這個時候必食嘅白子，不過今次唔係刺身，而係茶碗蒸，滑滑嘅蒸蛋裏面蘊藏着一大片鮮腐竹，幽幽的豆香令整個茶碗蒸多咗份驚喜！本來以為只係一般的涮涮鍋無乜特別，點知一切來得太北海道啦！

但係要記住呢度北海道隨意門只係期間限定，遲咗嘅話就要等飛機通關去北海道先至再可以尋找這份感覺啦！

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Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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