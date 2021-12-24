寫真偶像下海　騷極品身材

今年有好多寫真女優轉行拍AV，大家真係有眼福喇！以前佢哋拍寫真時收收埋埋，下海之後終於可以大解放，不過呢班寫真女優唔單止得個樣，喺演出方面亦相當悅目，令人睇到身心大滿足！

盡出百寶

稻森美憂喺2007年開始拍寫真，賣點係身材高挑纖巧肌膚又白滑，出道之後拍咗好多悅目嘅競泳水着寫真，被譽為最佳競泳水着模特兒，所以當佢宣布下海拍AV時，令人相當期待。由Ideapocket出品嘅《寫真偶像 絕頂覺醒》就係佢第三部作品，片中班男優只有一個目標，就係令美憂高潮一浪接一浪，除咗出盡精力瘋狂進攻，同時亦使出超卓指技，令阿妹興奮到尖叫兼爆發潮吹，不過咁都未夠，仲會出動各種情趣玩具如震棒、震蛋同手銬等，令美憂高潮迭起，真係飽晒！

天真好奇

喺Moodyz推出嘅《寫真偶像轉身AV Debut》入面，前名叫二宮櫻嘅寫真偶像三田櫻終於轉戰AV界搵食，以童顏及胸前對脹卜卜極品I Cup巨乳迎戰AV男優。喺今次初下海作品中，櫻妹開頭表現有啲怕醜，面對男優時又顯得天真好奇，小心翼翼好似小貓飲奶咁展示舌技，令人感覺甜蜜又過癮！櫻妹仲會用對I奶招呼班男優大玩胸夾遊戲，不過到正式埋牙時佢就收起天真嘅笑容，因為初嘗到男優嘅強烈雄風，令佢不停瘋狂呻吟！

驚呼狂叫

天宮花南前名叫珂那川萌子，以童顏巨乳為賣點嘅寫真偶像，今年6月被AV廠SOD收歸旗下拍AV。喺呢部《無間斷接吻交歡》作品中，南妹面對嘅男優除咗身材健碩，舌功仲相當厲害，更鍾意一邊進攻一邊錫錫，令佢飽嘗無比快感！經歷兩場一對一激戰之後，阿妹仲要力戰兩名大隻男優，由於對方默奏十足，更輪流進攻令戰事延長，令南妹無間斷受到快感衝擊，曾被批評木無表情嘅佢，今次搞到驚呼狂叫兼表容扭曲，表現令人讚賞。

簡評

今年日本AV界都有幾多寫真女優臨降，好似安位薰、夢見露咁，而今日為大家介紹嘅作品，當中嘅3位女優都同佢哋一樣，前身都薄有名氣嘅寫真偶像。喺3部作品中，本仙最鍾意稻森美憂主演嘅《寫真偶像 絕頂覺醒》，雖然佢唔算靚女，但係身材搭夠，更重要嘅係佢今次瞓身演出，接受男優使出多種情趣玩具，更盡情地投入於瘋狂性戰當中，可以睇得出已經完全融入AV界，亦放低晒以前嘅寫真偶像包袱。