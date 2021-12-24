被罰做掌上壓！張晉周身傷痛到做唔到

挾着內地節目《披荊斬棘的哥哥》氣勢，由「滾燙家族」X-Leader張晉領軍、陳小春、張智霖、李承鉉和張淇主持的內地真人騷《我們的滾燙人生》日前開播，5位哥哥組成滾燙小分隊，分別展開為期三日兩夜的體驗及不同任務，深入了解過六大熱血職業中無名英雄背後的故事。

「滾燙家族」第一站聯同高瀚宇、李響和白舉綱到訪新疆烏魯木齊的消防局，並組成「滅火救援一班」，展開軍事式集訓，包括體能訓練、快速着裝訓練、帶水槍訓練、真火訓練、弓步跳和折返跑等，其中「班長」張晉更開啟了「班長受難記」，但凡有成員犯錯或者未能完成任務，班長就要受懲罰，搞到張晉要做百下掌上壓！

雖然張晉擁有強健的運動員體魄，但是因為日積月累拍攝武打戲而周身傷，今次難免吃不消，於宿舍時互訴心聲，一班大男人坦言的確看到他的任勞任怨和責任感，李承鉉說：「可能觀眾朋友不太知道，晉哥身上全是傷，但是他沒有一次會說：『不好意思我很疼，能不能不做！』」這個精神非常值得欣賞。」高瀚宇則搞笑的說：「有時候快忽略了他是一個47歲的人，每天都是出得最早歸得最晚。」對於這番「美言」，張晉感性透露，憑着《披》收獲兩個「兒子」高瀚宇和白舉綱，女兒也非常喜歡兩位新哥哥，更為張晉跟高瀚宇們「父子」同台而作畫表達心意。