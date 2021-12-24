脫界青春女神　熱情鬥高貴

嚟自巴西嘅Gina Valentina及美國嘅Blake Blossom，邊個最討你歡心呢？（互聯網）

青春無敵嘅脫星，除咗肌膚鮮嫩身材惹火夠吸睛，更在於佢哋清純得嚟，床上表現夠熱情奔放，呢啲元素加埋一齊男人梗Like啦！今次就搵嚟兩位年齡相若嘅青春脫星嚟個大比拼，分別係嚟自巴西嘅Gina Valentina及美國嘅Blake Blossom，睇吓邊個最討你歡心？

炙手可熱

森巴女郎出名熱情奔放，喺巴西里約熱內盧出生嘅Gina Valentina正係其中之一。佢嘅入行經過都幾特別，話說佢18歲時因為睇咗套朋友借畀佢嘅四仔碟之後，就愛上咗片中嘅男優，原來就係四仔男神James Deen，更視對方為偶像。之後佢同朋友到美國旅行，同時抱住期望搵James Deen簽名，雖然佢當時攞唔到簽名，但卻認識到著名四仔片廠Brazzers嘅導演，對方留低咗聯絡電話，仲話如果Gina Valentina想投身美國四仔界發展，就可以直接聯絡佢。

回到巴西之後，佢並未認真考慮呢件事，卻係偶然機會下，為一本男士雜誌影咗輯性感寫真，就係因為咁，令佢萌生到美國發展嘅念頭，於是佢打電話畀導演，2015年以18歲之齡出道，並為網絡四仔片廠Submissived演出處女作《Domination Sex》，憑住出眾外形同狂野嘅床上演出，令佢人氣大爆發，成為現今美國四仔界炙手可熱嘅脫星。

耀眼新星

擁有金頭髮、藍眼睛嘅美女散發出高貴魅力，同時擁有魔鬼身材，實在令男人流晒口水，佢就係出生於美國亞利桑那州一個偏遠小鎮嘅Blake Blossom，至於係邊個小鎮，佢就從未提及，只係話自己出生嘅地方相當偏僻，正因為遠離大城市關係，故此養成佢既純真又好奇嘅性格，而呢點正係佢轉到大城市讀高中時得到體現。

佢表示當初接觸到四仔時，令佢有極大嘅震撼感覺，因為從來冇諗過居然有一份可以令人既有幸福感，又能搵到錢嘅工作，因而令佢對拍四仔感到興趣。高中畢業後，佢先後做過過客戶服務同地產經紀，及至2020年透過從事四仔產業嘅朋友介紹，到脫星事務所面試，對方就為佢制定多項日後發展嘅計劃，因被對方誠意所感動便決定出道，並喺上年4月跟四仔男神Jake Adams演出首套網絡四仔作品，結果獲得極佳評價，成為四仔界嘅耀眼新星。

第1回合

鬥外形

論外形嘅話，大體可分為樣貌及身材兩項。樣貌方面，帶有濃厚森巴女郎味道嘅Gina Valentina，充滿健康氣息，而美國產嘅Blake Blossom則以金髮藍眼睛吸引大家目光，可謂各有賣點。身材方面，明顯以Blake Blossom稍勝一籌，事關佢擁有一對激凸G奶，相當有睇頭。

第2回合

鬥表現

嚟自巴西嘅Gina Valentina，氣質上充滿熱帶女郎嘅熱情味道，配合演出時嗰種從內而外嘅狂野表現，更係令四仔迷興奮無比。而嚟自美國偏遠小鎮嘅Blake Blossom，鄉土味道加上純情嘅性格，令人更覺得佢清純又內歛，而呢點正好喺佢嘅演出中嗰種慢熱嘅反應表現出嚟，只係當佢一撻着後，就會變成飢渴慾女，床上表現一啲都唔輸蝕。

第3回合

鬥獎項

Gina Valentina喺2017年AVN頒獎禮上，獲得「最佳新進脫星」及「最狂野魅力」兩項提名，2019年喺NightMoves頒獎禮奪得「最受歡迎脫星」。至於Blake Blossom喺今年舉辦嘅NightMoves頒獎禮獲得由四仔導演票選嘅「最受歡迎新進脫星」，雖然獲獎數量一樣，但Gina Valentina則勝在多兩項提名。

偏愛Blake Blossom

Gina Valentina憑住森巴女郎嘅身份，喺美國四仔界相當吃香，加上迷人嘅樣貌，更令佢成為現今今四仔界炙手可熱嘅脫星。而Blake Blossom不但外形吸引，一對車頭燈分量十足，同時嘅金髮藍眼睛魅力亦深得美國四仔迷嘅歡心，兩人都各有賣點，的確幾難分出高下，不過個人偏愛Blake Blossom多啲，單係一對G奶就已經深得淫心啦！