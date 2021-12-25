【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月廿二丁未水危日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、上午1時至3時

宜：掃舍、求醫、拆卸

忌：嫁娶、開業、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、4、5、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

積極參加派對，單身者有機會遇上拍拖對象。

金牛座

過分解讀別人的說話，跟自尋煩惱沒有分別。

雙子座

為身邊人安排一次難忘約會，可令感情升溫！

巨蟹座

趁放假親自下廚，是享受家庭樂的最佳方法。

獅子座

應變力超強，今天沒有甚麼問題可以難到你。

處女座

財運低迷，易因利益分配不均而跟某人爭執。

天秤座

心境平和，處變不驚，你的冷靜讓人很羨慕。

天蠍座

多留意朋友圈，單身者有望看到脫單的曙光。

人馬座

不想錯過商家提供的優惠，卻令荷包大出血。

山羊座

陪伴身邊人過節兼談心，可拉近彼此的距離。

水瓶座

盡快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

雙魚座

應酬要適可而止，不宜高估身體的承受能力。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）牛 麻煩多

鼠

講多錯多！宜少說多做，以免自討苦吃。

牛

是日沖煞，麻煩接連出現，需保持冷靜。

虎

被棘手問題殺個措手不及，勿自亂陣腳。

兔

渾身正能量，工作表現令別人刮目相看。

龍

生活平穩，宜趁機為事業制訂長遠計劃。

蛇

心思縝密，工作態度嚴謹，表現受肯定。

馬

事業運強，易獲貴人提攜，前途光明。

羊

做事得心應手，面對競爭壓力毫無懼色。

猴

桃花旺，有伴侶者可嘗到愛情的甜蜜。

雞

情緒易衝動，多管閒事有機會惹火燒身。

狗

言者無心，聽者有意，說話要經大腦。

豬

事業發展機遇陸續有來，可望大展拳腳。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

三王星

三王星即是天王星、海王星、冥王星，是占星學中僅有發現時間記載的星體，因為它們跟地球之間的距離太遠，在古代並不能夠以肉眼就觀察到，所以需要在望遠鏡發明後，三王星才被發現。它們的時間點分別是天王星在1781年被Sir William Herschel發現，海王星在1846年被John Couch Adams發現，以及冥王星在1930年被Clyde Tombaugh發現。

天王星掌管改革、創新、科技等，海王星掌管幻象、夢幻、神秘，而冥王星掌管力量與重生，它們在個人星盤中的影響都比較命中注定的、深層的，不是我們輕易透過意識就可以改變的命運。

在占星學上，三王星是外行星，跟內行星相比，內行星比較影響性格，外行星比較影響世代，因為它們行走的速度很慢，遊走每個星座的時間也較長，所以差不多年齡出世的朋友，外行星坐落在甚麼星座會相同或相近，因此對個人化的特質影響相對減小。

每個人的占星盤都有三王星坐落在不同位置，如果三王星有跟你的太陽、月亮、水星、金星和火星有相位（光線連結），那影響就有不同了。假設你太陽在天秤座，跟海王星有相位上的連結，那原本公平公正的性格、平衡分析的思維，可能會被海王星的不真實、模糊影響着，外表會更有魅力，而且跟別人相處時很多時甚麼都沒有所謂，但那公平公正的判斷或想法會變得容易受影響，不再理性及堅定。