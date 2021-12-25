開騷要剃毛！張敬軒獲贈「紙製早餐」：化咗佢！

張敬軒的18場跨年紅館騷，獲老闆支持投放重磅預算，史無前例地用實木搭建活動舞台和高塔，又乘坐小型纜車，由地下玩到上紅館半空。軒仔自爆為演唱會剃腋毛帶「傷」在身，但不忘大讚「遮遮」好手勢。他又貫徹風趣幽默本色，見有男觀眾興奮揮動其肖像相兼手持「祭品」時，即下詔：「化咗佢！」

張敬軒為慶祝入行20周年，在紅館舉行18場《The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》，前晚（23日）首場完美揭開序幕，除了邀請5位編舞師和31位Dancers 參與外，50米長舞台採用全實木打造，以軒仔摩星嶺舊居地板為設計概念，舞台會高低起跌，代表着人生一樣，都要面對着不同的困難和挑戰，想藉着音樂治愈大家及帶來感動。

軒仔的歌衫成為演唱會的焦點所在，他自爆為穿黑色開胸無袖歌衫要脫腋毛，語畢換來全場掌聲，他一臉疑惑地說：「剃毛都有掌聲，真係不得了。」而為「皇上」脫毛的神聖任務，交由家傭「遮遮」一手包辦，軒仔說：「佢好perfect，問我：『Sir,are you hurt？』我話『I feel good』。」他搞笑指本以為年過40歲，新陳代謝會較慢，後來需要自行補剃時卻刮損。演出期間，軒仔發現有男觀眾帶了自製的軒仔肖像相架在揮動，他即指着相架說：「喺呢區（紅磡）唔好揸張相，收起佢，化埋佢。」估不到男觀眾兩手準備，即拿出一個自製紙板早餐麵包再揮，軒仔笑指遠看似足西營盤紙紮舖賣的祭品。

借姜濤名句拉票

演唱會上，軒仔不忘為自己拉票，自認是樂壇頒獎禮的「中青年唯一代表」，他借用姜濤名言「用作品說話」答應會做出好作品，然後表示要送歌給所有替太太買飛的老公們，唱出《俏郎君》。軒仔自從成功攀爬246米高的避雷針塔拍攝演唱會海報後，便不再畏高，於個唱上挑戰兩個「高」難度，先是沒有安全帶下站在30呎高塔，之後坐上小型纜車吊上紅館「山頂」繞場一周，觀眾反應熱烈，陪着他一齊唱《櫻花樹下》、《酷愛》和《餘震》等作品。而唱《青春常駐》時，軒仔忍不住落淚，邊喊邊唱，有現場歌迷亦陪他一齊喊。

改歌詞添香港情懷

軒仔感謝與他一路同行、沒有變心的鐵粉，直言有他們才能成就這18場演唱會，並感觸地說：「對香港有好深刻感情，好多感恩同虧欠。」然後唱出《笑忘書》時，把歌詞特別改成有「香港」字眼，最後又將兩首耳熟能詳的超市歌重新改寫貼地歌詞唱出。