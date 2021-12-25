邪！王力宏離婚前夕徐若瑄晒結晶品：很變態！

「蕾神」李靚蕾連日來發炮狂攻王力宏後，王力宏宣布暫時退出娛樂圈，令這場離婚大戰稍為可停下來。直至前日（23日）李靚蕾回應外界三大迷思而發文時，其中以「對於無辜被牽扯進來的人，很抱歉」、「這件事情希望到這裏就告一段落」作總結。惟網民未有因此而作罷，繼續「柯南」上身抽絲剝繭，更令徐若瑄躺着再中槍！

有網友發現王力宏官宣離婚的前一天即本月14日，徐若瑄網晒她和王力宏的「結晶品」，她在社交平台發文:「謝謝王同學（王力宏）」，並上載一段她和王力宏2000年的作品《序曲-失蹤的壁虎》，曲中有小提琴演奏外，有網友更言聽到「女生嬌喘聲」外，更認為音樂旋律詭異和迷離，而徐若瑄上載的時間，碰巧是官宣離婚前的一天，有點「傷口撒鹽」的感覺，更指難怪引來「蕾神」攻撃！

至於發文中附有的相片，見到王力宏拉小提琴的模樣外，更見她當時寫下合作感受：「中間那段小提琴是力宏拉的，我們希望那段小提琴很變態，沒想到力宏一次就OK...中間那段話可能沒有人聽得懂我在說什麼（歇斯底里），因為我錄了九軌，情緒一到我瘋了，每次都說不一樣的話，有法文、日文、中文、台語…。」。而徐若瑄經理人公司表示，指徐若瑄兩星期內連續發表六首歌，是想和粉絲分享其過往的作品，發文時間只是巧合，根本不知王力宏離婚之事，更呼籲大家別斷章取義。