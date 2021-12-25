2021財色兼「羞」　王力宏勇挫吳亦凡榮登NO.1劣迹天王

2021年是藝人財色兼「羞」的一年，但凡失德失禮，紅如天王天后，一樣被out！趙薇頹找人生加油站，吳亦凡消失豐乳中，鄭爽貪字得舊骨，強中自有強中手，台灣天王王力宏趕尾班車，以約炮召妓逼墮胎這五條煙，下半身玩殘下半生，榮登本年度最重磅的劣迹天王，見者激心，聽者拳頭硬。還是全民造愛，用愛造世界，多愛少恨，放下貪嗔癡，只想笑，不想深究，喜迎2022年，噓！

小燕子折翼

近年內地非常關注藝人是否德藝雙馨，先後大開殺戒，以儆效尤。最具分量的趙薇，於今年八月底其作品全被下架，傳因「政治問題」被列為劣迹藝人，雖她「失蹤」拒現身說法，惟本月廿二日東網獨家拍得她在荃灣區加油站出現，小燕子折翼，披頭散髮，一臉蒼白，瘦得只有一對招牌大眼，惟眼神已黯淡無光，即使親自「加油」，已跟昔日所向披靡的霸氣，不可同日而語。至於內地女星鄭爽因逃稅被罰逾3億港元，爆大鑊者是有份逃稅的舊愛張恒，之前已揭她找代母及棄養子女，實行「同歸於盡」！

王力宏難敵尾後針

黃蜂尾後針，危險枕邊人，王力宏26年來頂着「優質偶像」光環，被李靚蕾血淚交織的控訴書破滅，自述天王嫂悲慘零尊嚴的後現代生活，飽受另一半約炮召妓等荒唐行為，女神級徐若瑄、天后張惠妹等被捲入。以為有樣學樣親撰自白書，數女方拳打腳踢的大肚迫婚、要求綁匪價贍養費，再打溫情牌望和子女們團聚，就可以挽回同情分，可惜最致命出軌這點，自辯時蒼白無力。蕾神重錘一擊，擊中要害，指王力宏被確診性上癮，無力招架，他宣布暫時退出，惟非全身而退，下半身還未抽離。這部「蕾神鬥力王：終局之戰」，蕾神振臂一呼，中港台網民不眠不休去追看，比韓劇《魷魚遊戲》更引人入「性」！

吳亦凡有「虎」自己知

敗在力王手上的，是現在於獄中含着怨氣倒數過年的吳亦凡。皆因眼見王力宏被指南征北討式的召妓，但衰涉強姦的吳亦凡，被指「小器」如牙籤被封「吳籤」，正宗男人最痛，有「虎」自己知，難於示眾正視聽，水洗都唔清！同樣永不超生的，還有享譽國際的鋼琴家李雲迪，超卓琴技撥動心弦，惜難止心癢身痕，因嫖娼被捉，有傳非處男初犯，親自彈奏醜出國際的「嫖曲」。

譚詠麟笑看人生

還是樂壇校長譚詠麟企得住！這陷阱偏我遇上，捲入桃色風波的71歲譚校長有心有力，發聲明力斥造謠者落地有聲，如真如假，如何分身飾演自己？人在江湖，面對是非身不由己，自責令摯愛擔心的同時，歌照唱，波照射，K字波鞋唔怕着，繼續腳un un食粉絲煲笑看人生。

有料到，那怕妖言惑眾？梁朝偉昔日瀟灑玩鼻環顛倒眾生，今日型Chok十環「尚氣」接下戲，華人之光，成就香港傳奇。只想笑，不想深究，放下貪嗔癡，全民造愛，人人愛我，我愛人人，多愛少恨，盡在笑談中！

宏觀2021，雖然劣迹藝人搶盡風頭，但仍有不少值得記下的娛樂圈大事！

電視大戰

男團MIRROR人氣爆燈，成員歌曲佔據各大音樂榜，年中舉行的演唱會更是一票難求。「人氣王」姜濤22歲生日，「姜糖」豪花6位數包下電視屏幕廣告，將銅鑼灣變成「姜濤灣」；Edan與Anson Lo主演的劇集《大叔的愛》則帶起BL劇熱潮。12子年內狂拍過百個廣告，有傳節目《調教你MIRROR》冠名贊助費高達近200萬！吸金力驚人的MIRROR成為ViuTV的「金蛋」，有望令公司轉虧為盈。

至於無綫年初請來曾志偉掌舵，與ViuTV爆發電視大戰，有王祖藍、C君等助陣改革節目，《好聲好戲》、《思家大戰》及《萬千星輝賀台慶》做得有聲有色。當中代表作是歌唱節目《聲夢傳奇》，捧出炎明熹、姚焯菲與鍾柔美的「聲夢幫」深受觀眾歡迎，改革有成績，志偉上任8個月已榮升總經理。

痛失瑰寶

2021年多位演藝界資深前輩先後離世，當中包括「黃金配角」廖啟智、吳孟達、李香琴及歌手李明蔚等，令人惋惜。當中曾兩奪金像獎最佳男配角的廖啟智於2020年12 月發現患胃癌，2021年3月離世， 終年67歲。智叔從影超過40年，憑過人實力演活多個經典角色，是圈中金牌綠葉，遺願是開戲培育新人。他的突然離世，絕對是演藝界一大損失。

有「一代奸妃」之稱的李香琴年初病逝，她一生奉獻幕前，為觀眾帶來無窮歡樂，晚年仍堅持拍劇，2010年雖已78歲，但仍曾連續4日每日拍劇10小時。

當年閃婚 今日閃分

多對閃婚夫婦於2021年決定各行各路，內地一線明星夫妻趙麗穎與馮紹峰於4月發布離婚聲明，結束近3年婚姻，因財政獨立，沒有在對方的公司擔任要職，亦沒有要求取回送贈的禮物，雙方共同撫養兒子，如此和平分手，獲外界讚為「最體面的離婚」。

另一對是台灣女星大S（徐熙媛）與內地商人汪小菲，雙方當日相識49天就結婚，轟動中港台，惟結婚10年，捱過7年之癢卻不敵政見差異，先是大S單方面宣布離婚，11月雙方再發離婚聲明，大S其後親證離婚全因聚少離多。