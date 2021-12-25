群星過聖誕有咩傳統？「癲后」Miley Cyrus獨愛「拋波」？

又到聖誕！又到聖誕！Miley Cyrus聖誕最愛玩啲乜？！

聖誕快樂！踏入凌晨時份，聖誕節又到！大家會選擇以那種方式過節。以下這班工作忙爆的荷里活名人紅星就會趁住這個佳節抖番下，在這個「普天同慶」的大日子來享受一下家庭樂！

Miley Cyrus

咪睇美國天后Miley Cyrus平時癲癲得得，但原來一到聖誕她都好傳統。每年聖誕節，她都例必與屋企人過！她表示每年聖誕都會去歌手父親Billy Ray Cyrus個牧場一起過。她說：「我聖誕節最喜歡就係同佢喺佢牧場出面玩拋接棒球。而我有啲最好嘅回憶就係同我爸爸玩美式足球。」

慧絲溫達絲般

奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）亦鍾意每逢聖誕節同家人享受「家庭樂」！她表示每年聖誕最愛就是與子女在家中一起整「薑餅屋」，而大家都會一邊佈置「薑餅屋」一邊食糖果。

Carrie Underwood

至於美國鄉謠天后Carrie Underwood最愛就是與大仔Isaiah一同裝飾棵聖誕樹。她說：「我會趁佢返學而先放啲裝飾物上棵樹，而佢返到屋企就會講：『你唔等我一齊裝飾。』我哋好享受做呢樣嘢！」此外，她亦表示阿囝亦會到廚房幫我手整聖誕曲奇。

卻羅素

曾在Netflix聖誕合家歡電影《聖誕大件事》（Christmas Chronicles）飾演「聖誕老人」的美國男星卻羅素（Kurt Russell），他透露每年平安夜當日都會和影星女友高蒂韓（Goldie Hawn）修剪聖誕樹直至入黑。他們會舉行聖誕大餐，之後一眾子女都會穿上睡衣將聖誕裝飾物掛在樹上。然後就會選其中一人讀聖誕書籍給家人聽。至於他的影星繼女姬赫遜（Kate Hudson）就指每年聖誕老人（老公）都會將禮物放在子女旁，不過他通常都沒有用包裝紙包住，好讓小朋友可以一起床就知道所收的禮物。她說：「聖誕老人非常聽明，佢亦非常搞笑。挑選畀成人都係啲非常搞笑嘅禮物！而我哋每年亦會留一啲禮物畀聖誕老人。」

伊娃朗歌麗亞

憑美國師奶劇集《靚太唔易做》（The Desperate Housewives）上位的拉丁女星伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria），由於她是墨西哥人，據她所講她們只會於平安夜慶祝。她說：「我哋唔興聖誕節早上慶祝，例如等聖誕老人派禮物。我哋會喺24號晚食大餐同派禮物。我哋凌晨時通常都會去子夜彌撒。呢個係我哋傳統。」