手機遊戲還原殭屍先生 ! 大師兄 錢小豪 持「桃木劍」現身

【特約報道】1980.90年代是港產電影最鼎盛的時期，尤其以殭屍片席捲整個亞洲市場。殭屍電影題材講究演員的演技和臨場感，最著名的莫過於由殭屍系列電影所捧紅的演員林正英，雖然殭屍道長林正英已逝世多年，但角色靈魂仍舊長存在老中青三代的影迷心中。遊戲商與林正英家人商議授權還原當年殭屍系列場景在手遊，遊戲預計12月底上線，想回憶當年港式殭屍片的時刻就別錯過了。

回憶起那些年與林正英拍攝殭屍片的過往，錢小豪直言這是個人生不一樣的轉捩點。首先是感謝洪金寶的賞識，讓他有機會出演殭屍片系列的角色「大師兄」，戲份吃重的錢小豪也因為演技了得，一連出演了多齣殭屍系列續集，而第二次的人生轉捩點，是在2013年討論度火熱的殭屍系列電影續集「殭屍」，距離先前殭屍系列電影，已時隔多年，錢小豪需掌握年輕一代剛接觸此類題材的新影迷，以及喚起殭屍片情懷的資深影迷，加上師傅林正英已仙逝，他確實擔起不少的收視壓力，所幸「殭屍」獲得海內外佳評，且入圍第50屆金馬獎3項提名，可謂「後林正英時代」的一大佳作。

據知這款遊戲即將上線，許久未露面的錢小豪再度擔起「大師兄」一角，他認為：「殭屍系列題材能夠透過不同平台繼續傳承下去，相當有意義」。尤其遊戲還原度極高，透過遊戲畫面能讓他懷念起昔日與師傅林正英及一系列角色的景、物、情節，格外不容易。