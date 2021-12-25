親子放電好去處　動身又動腦

轉眼間來到聖誕日，難得數日連假，不知大家計劃好節目未？對於一眾家長來說，單純的打卡和市集可能已經滿足不了小朋友好動的心，就讓大家去動一動，為小朋友放電吧！

【屯門聖誕慶典】

想一次過滿足多個願望？不如考慮到愛定商場H.A.N.D.S、兆禧苑商場及山景商場聯合舉行、集齊一系列文藝丶運動及地區旅遊相關活動的慶典啦！活動期由即日至2022年1月3日，期間不但夥拍本地知名插畫師 theory theory 創作人 Bella打造theory theory 冬日運動會場景裝置於愛定商場 H.A.N.D.S，以及兆禧苑商場展出外，而12月25及26日愛定商場更有周末冬日運動 Hunt，若成功完成所有遊戲可換領小禮物。另外在山景商場還有「山景 x 一捲」攝影展，大家更可以參加屯門區打卡輕鐵遊，贏取豐富獎品，活動種類多樣化，男女老幼都啱玩！

【螢幻歷險好Fun】

想追求刺激的玩樂體驗，可以一探挪亞方舟的「螢幻聖誕大激玩」，由即日至2022年1月2日期間（逢星期六、日及公眾假期）推出多個驚喜又刺激的「螢」格體驗，包括讓小朋友化身智「螢」神射手，勇闖螢光基地，破解迷團；刺激滿分的「夜光遙控車大歷險」；可以手製作品的夢幻夜燈藝工房、創意霓虹燈手作坊及聖誕啤啤熊製作室；騎上聖誕小鹿、恐龍、犀牛、河馬及小豬等Q版動物造型的電動車馳騁於冬日樹林的萌趣動物騎騎樂；有穿梭森林、海洋、四季和未來城市四個展區的全港首個大自然主題光影互動展館，以及空中奇遇索道等(部分活動需另外收費)。