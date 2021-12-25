被網友一句「林峯前女友」辣㷫　張馨月自爆被騷擾

台灣天王王力宏同李靚蕾離婚，當中多次發長文作淚的控訴嘅李靚蕾就提到王力宏涉「情緒操控（Gaslighting）」，搞到唔少人即刻走去Search係咩嚟，估唔到藝人林峯太太張馨月都有興趣學新嘢，日前佢就轉發一條解釋咩係Gaslighting嘅發文，並留言：「也有女生這樣（因為女生玩的有點過，男朋友生氣）我跟其他男人只是朋友而已，你也太小氣了吧！久了男生覺得自己可能真的是太小氣了，就連喝的爛醉被異性朋友抬回來，男人都沒有任何怨言，對外還得維護自己的女朋友，分手了還要被別人罵，男人也是實慘，最後女生跟其中一個男生朋友在一起了。」

點知發文一出，有網友就話佢疑似暗諷林峯前女友當年喺拍拖期間同其他男性友人過從甚密，並怪責男友太小氣。張馨月睇到留言之後即刻火都嚟，由黃昏開始一路同網友爭論到深夜11點幾，佢就多次稱自己對事唔對人，當中亦有網友提醒佢唔使咁介懷老公嘅前女友，但係張馨月就好耐人尋味咁回覆：「那可不可以麻煩你告訴那個女生，不要暗地裏讓人來煩別人了，別人只想好好過自己的生活。」引發網友聯想。不過之後張馨月已極速Del走相關留言。

林峯早前同張馨月參加內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》時，就透露過自己曾被前度「情感控制」，佢表示曾被對方一直將其思維方式強加落佢度，當時佢為討好對方而做自己唔喜歡嘅事，又令自己自卑感放大。