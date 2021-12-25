恒基地產七大商場為大家送上新春至「瀛」祝福

【營業資訊】今個新春，恒基地產旗下 H·COINS 綜合會員計劃，涵蓋七大參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心 2 期及 3期）、MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，將於2022年1月7日至2月3日推出以日式傳統新年為主題的利是封套裝，御守造型的利是封以炫彩色調設計，以日本緣起物為主題並採用立體刺繡工藝，為大家送上新春至「瀛」祝福。

新春祈願賀年利是繪馬盒套裝，先以日本用於祈願的繪馬盒作為包裝禮盒，打開禮盒猶如進入日本人新年期間必定要參拜的神社，配上3個「迎春納福」的達摩不倒翁，紅色寓意「開運必勝」，黃色寓意「金運向上」以及綠色寓意「身強體健」，祝願大家健康運、家庭運、財運都步步高陞。同時更會附送一套3款、每款4個以健康、開運及金運為主題的御守造型利是封。利是封特別採用立體刺繡工藝，突顯御守的精巧細緻及截然不同的豐富觸感。封口位置特別印上代表「平安如意」的如意結，只要打開封口，即如開啟好意頭的景象，迎接滿滿的祝福。

H·COINS 會員只需於 H·COINS 手機應用程式內以 1,888 COINS 或 688 COINS 即可免費換領「新春祈願繪馬盒連御守造型利是封套裝」乙套（附3款御守造型利是封，共12封）或新春祈願賀年利是封乙套（一套3款御守造型利是封，共12封），以和風主題又別具氣派的利是封盛載窩心祝福，新一年定必幸福美滿。