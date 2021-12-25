拳王︱張振朗為爭視帝辛苦到喊：割咗好多心同肉出嚟

無綫上位小生張振朗憑劇集《拳王》強勢晉身台慶頒獎禮中嘅「最佳男主角」5強，喺電視台努力咗10年，終捱到有今時今日嘅成績，好多粉絲都戥佢開心。咁又係嘅！佢為咗「海正藍」呢角色都犧性咗好多，見到好食嘅嘢，只可以遠觀不可入口，仲要不停咁操肌，操到腎虧咁滯先練到8舊腹肌，辛苦拍劇但又冇啖好食，真係好考個人毅力。

《拳王》周六就播出大結局，佢回想起拍最後一場煞科戲時，真係特別百感交雜，當日《東張西望》嘅主播嚟探班時，專程送上熱辣辣嘅碗仔翅，佢知道終於拍完，唔使再捱餓，就好似餓咗好耐咁，猛用匙𢳂嚟食，佢話：「好食喎，好窩心呀，你哋見我平時冇啖好食，所以今日就請我食番啲好嘢，辛苦你哋嚟送我最後一程。」

而監製陳耀全為咗嘉獎佢為角色付出咗好多，就送咗張佢半裸晒肌嘅拳王劇照相，嗰一刻佢情感大爆發喊起上嚟，佢用哽咽嘅聲音話：「唔簡單…唔簡單，但值得，真係（拍得）好辛苦，無論係預備或拍攝過程，遇到嘅問題、演繹嘅問題，好多難題會唔停咁打擊自己嘅信心，今日知道要同呢個角色離別嘅時候，係有一份傷感，唔知點解，呢個角色好特別，為咗佢割咗好多心同肉出嚟，好想畀一個新嘅嘢畀觀眾睇。」

佢仲話收工後最想做嘅事，唔係第一時間搵女朋友，就係趕見「周公」：「想瞓一個好長嘅覺，再同屋企人食飯，好耐冇正正式咁見佢哋，好耐冇同佢哋分享呢幾個人遇到嘅事。」最後佢又喊又笑咁話想同屋企人講：「你個仔冇事呀。」期間唔知佢係咪太激動關係，竟然劇透咗大結局，話「海正藍」好孤獨咁結束呢齣劇，唔通「海正藍」同「江家晴」最終都唔可以一齊？