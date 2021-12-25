假日打卡必去　《Emily in Paris》主題展覽

Netflix劇集《Emily in Paris》最近上映了第2季，延續上季故事Emily的戀情走向引起熱烈討論，究竟選擇大廚Gabriel還是選擇新認識的Alfie呢？適逢聖誕，大家假日期間可以繼續瘋狂追劇了！劇集講述的是Emily在巴黎發生的種種故事，可惜現在不能親身飛去巴黎感受劇集中濃厚的時尚氣息。不過最近首個《Emily in Paris》主題展覽登陸香港銅鑼灣潮店Amaz，展期由今日起至2022年1月21日。劇迷不用山長水遠出國體驗，直接去銅鑼灣Feel吓劇中的法式浪漫感覺也不錯。

展覽中出現不少劇中的經典場面，例如有坐在法國公園長椅上的Emily、大廚Gabriel主理的餐廳布景、Emily初到巴黎時的自拍背景等多個主題。還特別布置了108支劇集主題紅酒砌成的紅酒聖誕樹，讓大家不用飛到巴黎都能朝聖打卡！另外，展覽還發售不少限定聯乘商品，包括以《Emily in Paris》為主題全球發行的葡萄酒系列、室內香薰首飾系列、優質護膚產品及洗頭水系列等，絕對是劇迷珍藏佳品。大家聖誕節日煲完劇，就可以來到銅鑼灣與Lily Collins一齊感受一下法式風情喇！