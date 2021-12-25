捲歪曲歷史爭議　《雪降花》收視跌破2%創新低

韓國人氣女團BLACK PINK成員Jisoo與男星丁海寅合演的JTBC劇集《雪降花》本月18日啟播，劇情講述飾演間諜的丁海寅被女方誤以為是參與民主運動的學生，出手營救兼為他療傷，遭網民狠批內容涉歪曲歷史、貶低民主運動、美化間諜與國家安全企劃部，有網民發起請願要求停播劇集，贊助的品牌亦紛紛宣布退出，但電視台表示劇集沒有歪曲歷史，堅持繼續播映劇集。

第3集如常於昨晚播出，講述藏匿在好秀女子大學宿舍的丁海寅，在Jisoo的幫助下避過監視從宿舍逃出，收視由上集的3.845%急瀉至1.853%，是開播以來的最低收視，而宋慧喬與張基龍主演的《現正分手中》就錄得5.7%平均收視，是開播以來的新低，男團2PM成員俊昊與女星李世榮合演的《衣袖紅鑲邊》則錄得12.8%，稱冠同時段劇集。

此外，昨晚有聲稱是《雪》劇劇組人員的網民在討論區發文，強調劇集內容沒有歪曲歷史，又說：「雖然《雪》劇沒有任何貶低參與運動學生的內容，但即使貶低了又怎樣？這個社會連這樣都容納不了嗎？就算是想像也不可以嗎？」大批網民留言鬧爆，發文者其後將文章刪除。