工作人員2米高墮地無大礙　張敬軒開騷聖誕樹上身

歌手張敬軒（軒仔）為慶祝入行20周年，在紅館舉行18場《The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》，尋晚（24日）嚟到第二場，不過凌晨接近1時，一名工作人員在約2米高位置墮地受傷，幸傷勢並不嚴重，同事見狀慌忙報警求助，傷者清醒由同事陪同送院治理。有關方面亦對外交代事件，指昨晚完騷後，工作人員清潔台面時不慎跌倒於樓梯中，手部少許擦傷，並無大礙，不過大會最終送他往醫院作檢查，以策萬全。

至於個唱上，張敬軒請來樂壇新寵林家謙任嘉賓，二人先合唱《追風箏的孩子》，繼而再跟觀眾打招呼。軒仔即場爆料，指林家謙係一個「好特別好特別」嘅人：「佢好得意，我咁多年開音樂會，未見過有一位嘉賓咁唔話得，我哋將綵排錄音Send畀佢，佢竟然唱番一個編埋和音版畀我！」家謙指係希望有個演唱會獨有版本。

之後軒仔又表示與對方在電台認識，當時大家同電梯，有身邊朋友指兩人似樣，當時不以為意，但今次於舞台上面對面合唱即有「照鏡」感覺，他又大讚對方這兩年有好成績，非常戥對方開心，唱片賣斷市，係時侯要開紅館騷，家謙即謙稱多得提攜，互笠高帽。接着林家謙自爆揀平安夜做嘉賓，係為想送聖誕禮物畀軒仔，禮盒打開後發現原來是果醬：「我見你咁悽涼，成日食白麵包，前幾日去買畀你嘅，不過呢幾樽嘢有少少似你最近啲『建築材料』，有名堂㗎，呢樽係開心果，呢樽叫糊塗（胡桃）呀！你記住分開，唔好撈埋，好神奇嘅，有說明書教你點食架啦，每日三次，每次兩匙…」引得全場大笑。之後就到林家謙獨唱《難道喜歡處女座》。

去到安歌環節，軒仔先是升上台唱 《只是太愛你》然後又降下去，叫場館關燈，原來是換了似足包山、由無數熊仔砌出的聖誕樹歌衫，非常可愛，而林家謙更加唔肯離場，重新上台與軒仔及觀眾一起倒聖誕節，又齊齊唱改篇廣告洗腦歌，之後軒仔招手叫對方幫忙除衫：「你過嚟拆禮物啦，喺中間伸隻手入去就得啦。」引得觀眾不停狂叫。而倒數安歌過後，歌迷仍不肯離去，最後再獻唱《百年樹木》、《老了十歲》，演唱會才完滿結束。