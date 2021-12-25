印度主題菜單　限定滋味

帶豐富香料氣息的印度菜，每個地區的菜式、香料的運用等都有很多變化，有高級印度餐廳近日推出全新限定菜單，既有豐富的素食，又有傳統的高級菜式，為客人帶來與別不同的印式滋味。

主廚嘗味菜單

一個餐廳是否受歡迎，主廚的功架相當重要。中環印度餐廳Bombay Dreams，印度主廚Irshad Ahmed Qureshi的家族，一直為當地皇室成員與官宦世家掌廚，聲名顯赫，早前師傅回港，即時為餐廳打造全新嘗味菜單，當中包括餐廳招牌菜和印北地區美食。蔬菜餡餅釀入芝士和Garam Masala調味，香口惹味。Kalmi Tikka是香烤雞肉加入多款醃料醃製，肉嫩味香。主廚家傳食譜的Galouti Kebab，用香草和香料拌勻羊肉，煙熏香煎，啖啖肉又好吃。其他還有選用本地紅鯛魚打造的Malwani Fish Curry、燉雞肉Murgh Kaliyaan、蔬菜加芝士煮成的Paneer Mirch Masala、印度香米加香料慢煮的Subz Kesar Ki Khaas Biryani等，配各款烤餅來吃，分外滋味。最後以精選甜品作結，客人可以慢慢品味。

1月限定素菜

印度菜中，有很多是素食的菜式，尖沙咀瑰麗酒店印度餐廳CHAAT會於2022年1月7月及1月28日，推出咖喱素菜主題午餐餐單，前菜有迷你脆扁豆餡料脆餅及大樹菠蘿咖喱角，之後就有印度脆球、鷹嘴豆卷作小食。咖喱有用米粉和椰子製作的Puttu and Kadala、源自皇室食譜的印式燴茄子Badal Jaam，傳統節日必吃的Mahani with Khichdi、以鷹嘴豆粉餃子和酸奶咖喱肉汁製成的Gatte Ki Subzi，以及由扁頭和硬麥捲做成的甜點Dal Bati Churma，餐單還包括有印度米飯、三款印度烤餅、乳酪醬和洋葱沙律作配，讓大家感受印式素食。