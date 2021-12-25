聖誕開P！大電平板玩餐飽

今日係Boxing Day，成班人圍埋開P，除咗交換禮物，又點少得用平板開推Party Game，齊齊癲番晚！最近Nokia推出了T20大電平板電腦，擁有10.4吋巨芒及超長續航力，玩足成晚都唔使充電！

北歐首作

Nokia T20作為HMD Global首款平板電腦，機身沿用以往的簡約北歐風格，並融入金屬機身結構及拋光3D屏幕外框，硬淨得來不失美觀。配備10.4吋2K in-cell屏幕，顯示比例為5:3，亮度400nits並取得SGS低藍光認證，無論睇片或玩大電視遊戲都同樣清晰。內置OZO立體喇叭支援OZO Playback技術，能強化聽覺體驗，嘈雜環境依然聲量十足，至啱開P用！

Nokia產品向來Sell長氣，此平板更誇張，擁有8200mAh超大電池，可以持續15小時上網、7小時馬拉松式會議或10小時連續播放影片，更支援18W快充，方便快速回氣。其他規格包括Unisoc T610處理器、4GB RAM、64GB ROM、800萬像素主鏡頭及500 萬像素前置鏡頭，並提供WiFi或LTE版本。特別一提，它還內建了兒童模式Kids Space，可讓小孩玩遊戲、瀏覽書籍及視頻，放假時親子可藉此共享天倫！

同場加映：法式巨屏

由法國品牌ARCHOS推出的X20是一部5G巨芒平板，具備10.4吋IPS 2K全高清屏幕、Spreadtrum UD710八核心處理器、8GB RAM、128GB ROM及四聲道喇叭，規格不失禮，多工處理或重度使用都應付自如。擁有7,000mAh大電池可確保全天使用，並對應18W PD快充，另具備前置500萬像素及後置800萬像素鏡頭，同樣支援美顏模式，保證合照個個都靚爆鏡！