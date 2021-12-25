吳啟明出聖誕歌獲好評　靚聲周子馨最愛沖涼練歌

在經典劇《大時代》飾演「旺蟹」的吳啟明與藝人周子馨（Julia）合作推出聖誕歌《Life in Metaverse》，新歌一出大受歡迎，網民大讚歌曲好聽，充滿聖誕氣氛，又力讚啟明作曲一流，歌曲動聽，而Julia就人靚聲甜！對於獲網民大讚歌聲動聽，首次推出大型音樂作品的Julia多謝大家欣賞，又謙稱其實沒有學過唱歌：「細個有唱合唱團，不過依家反而真係有意搵老師學唱歌，因為真係好鍾意唱歌，都想喺唱歌方面發展，想歌影視都涉獵。」她又笑言平時最愛在浴室沖涼時練歌：「貪冇人聽到，都係唱啲自己平時唱嘅歌，希望將來表演時可以用得着。」她又多謝老闆黃百鳴、陳欣健及啟明指點她唱歌，給予很多唱歌方面的意見。

至於今次新歌反應好，啟明多謝大家踴躍支持，又笑言因他一手包辦曲詞編監，故今次製作成本慳了很多：「因為想做未做過嘅嘢，所以今次都做咗個幾月，但今次花費就比較少，因為製作歌曲需要作曲、填詞、編曲、監製，全部我一個人包辦，所以慳咗呢啲錢，另外拍攝同參與嘅人，多數搵番教徒，大家都唔收錢，合力做好件事，所以製作成本都平。」熱愛音樂的他享受作曲填詞，身為虔誠教徒的他亦想將此曲送給主。他亦提到今次最花時間是混音：「混音師改咗17次，因為人聲同AI機械人聲要互相配合，所以好感激佢，同埋對佢唔住。」而啟明本身演而優則唱，但今次就低調未有獻聲，很多粉絲都期待他再開金口唱歌！