太陽能板蓋頂　概念遊艇VisionE　「型」向綠色未來

近年遊艇設計有兩大趨勢，其一是總噸位不多於500GT，其二是盡量善用綠色能源，以響應環保大潮流，加強出海體驗的可持續性。正如今次介紹的概念遊艇「VisionE」，由著名設計工作室Marco Casali TOO-DESIGN的創辦人Marco Casali親自設計，集齊兩大特點於一身，很有未來感，其頂部被大片太陽能板覆蓋，非常有型，堪稱船身設計的一大亮點。

參考帆船設計 重用綠色能源

「Vision」一字可解作「願景」，設計師Marco Casali以「VisionE」作為遊艇的名字，意思顯而易見，就是希望實現一種具有可持續性的航海生活方式。事實上，船長達56.7米的「VisionE」，朝着以全綠色能源驅動的方向發展，因此船身頂部被一大片太陽能板覆蓋，可吸收高達62kW的太陽能，並儲存在遊艇的電池組，以便為船上設施供電。

性能方面，現階段的「VisionE」會採用混合柴油電動系統，最高航速為14節，但設計師Casali正與Francesco Rogantin of Names Studio合作，就其動力系統進行研究，希望達致更佳的效能。另外，有別於其他遊艇高大而複雜的設計，「VisionE」融入了團隊研究多年的高性能帆船船體設計，船身較矮，外表光滑，配合鋒利的船首，有效減少阻力之餘，吃水亦較淺，方便在淺水海域中航行。

甲板空間具彈性 設施應有盡有

作為一艘總噸位在500GT以下的遊艇，「VisionE」的設施豐富得令人喜出望外，還可按船主的要求進行訂製。先由上層結構說起，船頂的太陽能板屬可伸縮設計，下面是一個佔地1,600平方呎的陽光甲板，當中包括按摩浴池、用餐區、酒吧等等，可為乘客提供舒適開揚的休憩環境。另一個活動空間位於船尾，兩側的舷牆可以打開，形成一個面積達40平方米的海灘俱樂部，而且這個空間的彈性甚大，可變成戶外影院或籃球場，其核心設計是一個陷入海中的游泳池，直接以海水灌入其中，免卻換水的煩惱。它亦可變成一個下水的車庫，方便存放快艇等水上玩意。

住宿設施方面，遊艇可劃分出最多7間客房，供14位乘客入住，而且每間房均設有折疊陽台，打開時直接延伸至大海，景觀一流，亦可進一步提升空間感。

規格表

船長：56.7米

船寬：10.5米

吃水：2.6米

總噸位：499GT

最高航速：14節