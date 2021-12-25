轉行做KOL　「粗口港姐」梁允瑜再擦魚蛋滴濕衫

「粗口港姐」梁允瑜（Chloe）樣子甜美兼擁有火辣身材，於今年參選港姐時原本是熱門佳麗，沒料後來因邊食魚蛋邊爆粗短片流出，形象隨即跌至谷底，結果於賽事首個回合已被Foul出局，事後對賽果感不憤，認為自己受負面新聞拖累，港姐賽制亦不適合她。雖然如此，但無綫認為她也是可造之材，故想羅致旗下，雙方亦曾就合約細節拖拉一段時間，惟一直未有共識，最後事件不了了之。

由於演藝事業未明朗，Chloe把心一橫開拓網紅市場，有意做直播帶貨之餘，還充當人肉衣架把服飾着上身，欲以自己索爆身形說服客人幫襯，日前便單拖出動現身銅鑼灣鬧市。穿上短打晒長腿的她非常吸睛，先到一間售賣手機用品店舖流連，並對門口擺放直播用的打燈器材非常有興趣，期間店員細心向她解說運作事宜，不過似乎未合其心水，之後她便徒步到街口的韓服店睇衫，但仍是「混吉」而回，大抵行到肚仔餓，當Chloe見到街邊魚蛋檔即雙眼發光，並火速付款買了一串，視無忌憚當街大啖大啖吃，貫徹其喜歡食魚蛋的「宗旨」。惟愈食愈興奮的她，不慎把咖喱汁淺到毛毛褸上，嚇得她即以濕紙巾不停抹，非常狼狽，不過仍抹不掉毛毛褸上污積，令Chloe冇晒心機，最後9秒9打的離開。

東網就轉戰KOL市場聯絡上Chloe，她說：「其實我咩都想試吓，暫時未有演藝工作就試吓其他嘢先，見人哋做直播帶貨好成功，所以都想學吓。嗰日真係想去添置器材，但未睇得啱。（對自己帶貨有信心？）要試咗先知，其實做呢啲都要對件貨了解，所以一開始我想做韓國衫先，因為本身我都鍾意。」